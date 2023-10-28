Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 28.10.2023 | 11:23 Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran 2022 tarihinde, Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Yazmacı'nın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli M.S.S.'nin ilçeye bağlı Nergizli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığı 150 jandarma personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin de desteğindeki operasyonla saklandığı mısır tarlasında yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.