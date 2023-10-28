Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video
Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı.
Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığı 150 jandarma personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin de desteğindeki operasyonla saklandığı mısır tarlasında yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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