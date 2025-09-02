Video Yaşam Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
02.09.2025 | 11:40

Mersin polisinin yaptığı çalışmada ele geçirilen 602 kilo 210 gram ağırlığındaki 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu hapların bir kısmını şüphelilerin marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. MİT'in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 602 kilo 210 gram ağırlığında 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.
