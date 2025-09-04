Video Yaşam Ümraniye'deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video
04.09.2025 | 14:06

Ümraniye'de bir iş yerine düzenlenen çekiçli saldırı ve sonrasında yaşanan darp olaylarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Ağustos saat 23.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Vezir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzlerini kapatan 3 şüpheliden ikisi ellerindeki çekiçle iş yerinin saldırırken diğer şüpheli o anları 'abinin selamı var' diyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarla şüphelilerin daha önce iş yeri önüne gelerek keşif yaptıklarını belirledi. Kimlikleri tespit edilen M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde iş yeri sahibini darbetmek için olay yerine gittiklerini, saldırıyı kaydetmeleri halinde ise para alacakları yönünde anlaşma yaptıklarını söylediği öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2 Şüphelinin yakalanmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında, saldırıya karışan şüphelilerin 'işi tam olarak yapamadıkları' gerekçesiyle etek giydirilerek darbedildikleri anlara ait görüntüler yayınlandı. Yaşanan gelişmenin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayın azmettiricisinin İ.H. (20) olduğunu tespit etti. İ.H.'nin, işyeri sahibine saldırmaları için Y.Ç. (19), B.A. (18), M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) ile iş yerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) ile anlaştığı belirlendi. 8 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen M.R.R.K. (17), S.E. (17) ve B.A. (18) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen İ.H.'nin de yer aldığı 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

