Vatandaşın köpeklerden kurtardığı karga ilçenin maskotu oldu | Video 31.08.2025 | 14:09 Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan şehir parkında yuvasından düşen ve parktaki işletme sahibinin köpeklerden kurtardığı karga, ilçenin maskotu haline geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorum'un Şskilip ilçesinde İskilip Şehir Parkı'nın işletmesiyle ilgilenen Kadir Kumcu, ilkbahar mevsiminde yuvasından düşen yavru kargayı köpeklerin saldırısından son anda kurtararak evine götürdü. Kumcu evine götürdüğü yavru kargayı bir süre şırıngayla besleyip tedavisini yaptırdı. Kumcu'nun gündüzleri parkta, geceleri de evinde baktığı karga bir süre sonra sağlığına kavuştu. Kadir Kumcu, kargayı iyileştikten sonra doğaya saldı. Bir kaç gün sonra geri dönen karga hem parkın hem de ilçenin maskotu haline geldi. Çocuklar ve vatandaşlar onunla fotoğraf çektiriyor, adeta onu görmek için parka geliyor. Vatandaşlar ziyaret ettikleri parkta yanlarından ayrılmayan ve özgürce dolaşan kargayla fotoğraf çektiriyor.

"HER SENE BÖYLE BİRKAÇ TANE YAVRU NASİP OLUYOR, BAKIYORUZ"

Yavru kargayı besleyerek onunla dostluk kuran Kadir Kumcu isimli vatandaş, " Bu arkadaşı, yavruyken köpeklerin ağzında gördüm, yardım etmeseydim köpekler perişan edeceklerdi. Allah'tan fazla zarar vermemişler. Daha sonra kargayı yanımıza aldık ve beslemeye çalıştık, bir şey yemiyordu. Sonra enjektör yardımıyla beslemeye çalıştım. Hızla iyileşebilmesi için iki-üç saatte bir mamayla besledim. Evden işe, işten eve derken iyileşti. Sonra burada doğasına bıraktık, fazla durmadı tekrar geldi. Şimdi canı isteyince geliyor, kendini sevdiriyor, karnını da doyuruyor, daha sonra tekrar gidiyor. Biraz okey taşlarımızı falan çalıyor ama olsun. Geçen senelerde gene alakarga yavrusu geldi, onu da bu şekilde büyüttük, uçurduk. O da buralarda geziyordu, yemek falan yiyordu, daha sonra kayboldu. Her sene böyle birkaç tane yavru nasip oluyor, bakıyoruz" dedi.