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Giriş Tarihi: 21.5.2021 23:09

'da feci ! devrildi, sürücü ve arkadaşı öldü

İHA
Ankara'da feci kaza! Motosiklet devrildi, sürücü ve arkadaşı öldü

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'daki korkunç kaza, Ankara Çevreyolu Pursaklar mevkiinden Samsun yolu istikametinde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 45 ABC 614 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek çevreyolunda devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, motosiklette bulunan Ali Şahin Iğdır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ankara'da feci kaza! Motosiklet devrildi, sürücü ve arkadaşı öldü
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