Ankara'da feci kaza! Motosiklet devrildi, sürücü ve arkadaşı öldü

Ankara'daki korkunç kaza, Ankara Çevreyolu Pursaklar mevkiinden Samsun yolu istikametinde meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK DEVRİLDİ
Edinilen bilgilere göre, 45 ABC 614 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek çevreyolunda devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, motosiklette bulunan Ali Şahin Iğdır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.