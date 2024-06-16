KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2024 RESİMLİ 👨‍👩‍👧 Bayramınız Mübarek Olsun! Eşe, dosta, aileye özel Bayram Mesajları ve sözleri!

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2024

Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.