Giriş Tarihi: 31.03.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
22:49
AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!
Açılan sandık sayısı, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm illerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülke genelinde yüzde 76.57 katılım oranının olduğu seçimlerde görevliler bir bir oyları açarken veriler de her dakika güncellenmeye devam ediyor. Seçim sonuçları tüm sandıkların açılmasıyla beraber netlik kazanacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de açılan sandık sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte açılan sandık sayısı son durum ve tüm detaylar.