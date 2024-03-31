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Haberler Galeri AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 22:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:49

AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!

Açılan sandık sayısı, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm illerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülke genelinde yüzde 76.57 katılım oranının olduğu seçimlerde görevliler bir bir oyları açarken veriler de her dakika güncellenmeye devam ediyor. Seçim sonuçları tüm sandıkların açılmasıyla beraber netlik kazanacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de açılan sandık sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte açılan sandık sayısı son durum ve tüm detaylar.

AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!

Türkiye bugün yerel seçim için sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Sonuçların il il ve ilçe ilçe belli olduğu şu saatlerde vatandaşlar açılan sandık sayısı ile ilgili detayları araştırıyor. Oy sayımı çoğu illerde devam ediyor. Bu kapsamda ise "Açılan sandık sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il açılan sandık sayısı canlı veriler ve 31 Mart yerel seçimlerine dair tüm detaylar.

AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!

AÇILAN SANDIK SAYISI KAÇ OLDU?

Oy verme işleminin bitmesinin ardından görevliler sandıktan çıkan oyların sayımına bir bir başladı. Saat 22:34 itibarıyla Türkiye genelinde 127.568 sandık açıldı. Güncel verilere aşağıda yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

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