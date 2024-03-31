AÇILAN SANDIK SAYISI CANLI VE GÜNCEL - İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde açılan sandık sayısı kaç oldu? İşte son durum!

Türkiye bugün yerel seçim için sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Sonuçların il il ve ilçe ilçe belli olduğu şu saatlerde vatandaşlar açılan sandık sayısı ile ilgili detayları araştırıyor. Oy sayımı çoğu illerde devam ediyor. Bu kapsamda ise "Açılan sandık sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il açılan sandık sayısı canlı veriler ve 31 Mart yerel seçimlerine dair tüm detaylar.