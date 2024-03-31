Büyükçekmece yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:11
Türkiye'de milyonlarca seçmen, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başında yerini aldı. Oy pusulasında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tercih eden vatandaşlar Megakentte ilçe ilçe araştırmalar hız kazandırdı. O ilçeler arasında Büyükçekmece de var. Parti ve adayların oy oranları anbean İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyor. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ilçe özelinde seçimi kim kazandı sorusuna yanıt verecek. Güncel veriler, Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı takip ekranında!