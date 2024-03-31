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Haberler Galeri Büyükçekmece yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:11

Büyükçekmece yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

Türkiye'de milyonlarca seçmen, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başında yerini aldı. Oy pusulasında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tercih eden vatandaşlar Megakentte ilçe ilçe araştırmalar hız kazandırdı. O ilçeler arasında Büyükçekmece de var. Parti ve adayların oy oranları anbean İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyor. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ilçe özelinde seçimi kim kazandı sorusuna yanıt verecek. Güncel veriler, Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı takip ekranında!

Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları YSK verileriyle gündemde. Avrupa Yakası'nda bulunan ilçede partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak sabah.com.tr seçim ekranına yansıyacak. Saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım süresince verile güncellenmeye devam edecek. İşte, 2024 Büyükçekmece yerel seçim sonuçları takip ekranı:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

2024 Yerel Seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandıklarda oy verme süreci ile başladı. Sırada oy sayımı yer alıyor. Bu noktada Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 il ve ilçe oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Recep Erol

CHP: Hasan Akgün

İYİ Parti: Nejat Durmuş

Yeniden Refah Partisi: Yücel Sundur

DEM Parti: Musa Karademir

İstanbul Büyükçekmece Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Büyükçekmece'de AK Parti Recep Erol, CHP Hasan Akgün, İYİ Parti Nejat Durmuş, DEM Parti Musa Karademir ve Yeniden Refah Partisi Yücel Sundur ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

BÜYÜKÇEKMECE MAHALLELERİ

Büyükçekmece 'de 24 mahalle vardır:

  1. 19 Mayıs
  2. Ahmediye
  3. Alkent 2000
  4. Atatürk
  5. Bahçelievler
  6. Celaliye
  7. Cumhuriyet
  8. Çakmaklı
  9. Dizdariye
  10. Ekinoba
  11. Fatih
  12. Güzelce
  13. Hürriyet
  14. Kamiloba
  15. Karaağaç
  16. Kumburgaz
  17. Mimaroba
  18. Mimarsinan
  19. Murat Çesme
  20. Pınartepe
  21. Sinanoba
  22. Türkoba
  23. Ulus
  24. Yenimahalle
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