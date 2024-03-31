İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları Sorgulama: YSK Beşiktaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:11
61 milyon 441 bin 882 seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Beşiktaş seçimi kim kazandı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine sabah.com.tr'den ulaşan seçmenler oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları için bekleyişe başladı. İşte Beşiktaş yerel seçim sonuçları ve adayların anlık ve canlı oy oranları.