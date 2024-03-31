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Haberler Galeri İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları Sorgulama: YSK Beşiktaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:11

İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları Sorgulama: YSK Beşiktaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

61 milyon 441 bin 882 seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Beşiktaş seçimi kim kazandı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan seçim sonucu verilerine sabah.com.tr'den ulaşan seçmenler oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları için bekleyişe başladı. İşte Beşiktaş yerel seçim sonuçları ve adayların anlık ve canlı oy oranları.

CANLI BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. Mega kent İstanbul'da sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Beşiktaş seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu resmi verileri ile sabah.com.tr'den öğrenilecek. Beşiktaş seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte İstanbul yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024
Aşağıda yer alan İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

CANLI BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

İSTANBUL BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Rıza Akpolat

MHP: Serkan Toper

İYİ Parti: Nurettin Sağırkaya

DEM Parti: Bilgin Aktaş

Yeniden Refah Partisi: Osman Topak

TİP: Aleyna Arzum Yalçın

Zafer Partisi: Alp İlter Sürme

İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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CANLI BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

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CANLI BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Beşiktaş'ta CHP Rıza Akpolat, MHP Serkan Toper (Cumhur İttifakı), İYİ Parti Nurettin Sağırkaya, DEM Parti Bilgin Aktaş, Yeniden Refah Partisi Osman Topak, TİP Aleyna Arzum Yalçın, Zafer Partisi Alp İlter Sürme ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

CANLI BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları

BEŞİKTAŞ MAHALLELERİ

Beşiktaş'ta 23 mahalle vardır:

Abbasağa

Akat

Arnavutköy

Balmumcu

Bebek

Cihannüma

Dikilitaş

Etiler

Gayrettepe

Konaklar

Kuruçeşme

Kültür

Levazım

Levent

Mecidiye

Muradiye

Nisbetiye

Ortaköy

Sinanpaşa

Türkali

Ulus

Vişnezade

Yıldız

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