İSTANBUL ESENYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul Esenyurt'ta kim kazandı, hangi aday?

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
AK Parti Hamit Öncü, CHP Ahmet Özer, İYİ Parti Muharrem Yıldız, Yeniden Refah Partisi Ahmet Fatih Hatunoğlu, Zafer Partisi Emin Taşkan, Saadet Partisi Mehmet Faruk Ertekin, Vatan Partisi Mehmet Kürşat Bozkurt, Demokrat Parti Ali Atmaca, Hür Dava Partisi Erkan Demir, Demokratik Sol Parti: İpek Süt, Bağımsız Türkiye Partisi Yüksel Akgül, Türkiye Komünist Partisi Osman Serkan Düz, Memleket Partisi Tanju Karakuş, Demokrasi ve Atılım Partisi Ali Emrah Gürbüz, Adalet Birlik Partisi Eylem Münüklü, Millet Partisi Zakir Erdinç, Emek Partisi Turan Yılmaz, Anadolu Birliği Partisi Yüksel Dayı, Gelecek Partisi Münir Eren, Milli Yol Partisi Serhat Doğru.
Bağımsız adaylar ise şu şekilde: Erdoğan Horasan, Fedai Şirin, Şerefettin Taşkulak, Mert Muhammed Çekici.