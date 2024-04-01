EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Eyüpsultan seçimi kim kazandı son dakika araştırılıyor. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Eyüpsultan oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Eyüpsultan Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimi AK parti kazanmıştı. Peki, 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Eyüpsultan seçim sonucu sorgulama ekranı.