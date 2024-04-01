EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
07:39
Eyüpsultan seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. İstanbul Eyüpsultan'da 31 Mart Pazar günü 248 bin 285 seçmen sandığa giderek açılan 912 sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı ve sandıkların büyük bir kısmının sayılmasının ardından İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranıyor. AK Parti adayı Deniz Köken ve CHP adayı Mithat Bülent Özmen'in oy oranları merak edildi. Peki, 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı? Eyüpsultan Belediyesini kim kazandı, hangi parti, yeni belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar