Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:39

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Eyüpsultan seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. İstanbul Eyüpsultan'da 31 Mart Pazar günü 248 bin 285 seçmen sandığa giderek açılan 912 sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı ve sandıkların büyük bir kısmının sayılmasının ardından İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranıyor. AK Parti adayı Deniz Köken ve CHP adayı Mithat Bülent Özmen'in oy oranları merak edildi. Peki, 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı? Eyüpsultan Belediyesini kim kazandı, hangi parti, yeni belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Eyüpsultan seçimi kim kazandı son dakika araştırılıyor. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Eyüpsultan oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Eyüpsultan Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimi AK parti kazanmıştı. Peki, 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Eyüpsultan seçim sonucu sorgulama ekranı.

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER

AK Parti: Deniz Köken

CHP: Mithat Bülent Özmen

İYİ Parti: Emel Bilenoğlu

Yeniden Refah Partisi: Lokman Çelik

BBP: Kemal Kahveci

Zafer Partisi: Bora Göktepe

Memleket Partisi: Ali Yeditepe

İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE EYÜPSULTAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Deniz Köken, CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen ve İYİ Parti'nin adayı Emel Bilenoğlu kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇ EKRANI

İstanbul Eyüpsultan ilçesine ait seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinde canlı olarak yayınlanıyor. İşte Eyüpsultan seçim sonuç ekranı

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: YSK ile 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

SON DAKİKA