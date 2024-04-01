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Haberler Galeri EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçlarında kim önde?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 00:00

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçlarında kim önde?

31 Mart Yerel Seçimleri bugün 81 ilde gerçekleşti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde sandıkların tamamına yakını açıldı. Buna göre Eyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlar tarafından seçim sonuçları mercek altına alındı. AK Parti'den Mithat Bülent Özmen, AKP'den Deniz Köken ve İyi Parti'den Emel Bilenoğlu'nun aday gösterildiği seçimin sonuçları heyecanla takip ediliyor. Açılan sandıklar ve güncel YSK verileriyle Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. İşte Eyüpsultan YSK ile seçim sonuçları 2024

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

Tüm Türkiye'de yerel seçimler gerçekleşti. Vatandaşlar görevlerini yerine getirmek üzere oylarını kullandılar. 5 yıllık süreyle yerel yönetimlerde görev alacak büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirlendiği seçimde oy sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden öğreniliyor. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hangi parti kazandı? sorusuna cevap aranıyor.İşte 81 il ve İstanbul Eyüpsultan'da güncel ve anlık YSK verileriyle seçim sonuçları

İSTANBUL EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇ TAKİP EKRANI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER

AK Parti: Deniz Köken

CHP: Mithat Bülent Özmen

İYİ Parti: Emel Bilenoğlu

Yeniden Refah Partisi: Lokman Çelik

BBP: Kemal Kahveci

Zafer Partisi: Bora Göktepe

Memleket Partisi: Ali Yeditepe

İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE EYÜPSULTAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Deniz Köken, CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen ve İYİ Parti'nin adayı Emel Bilenoğlu kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇ EKRANI

İstanbul Eyüpsultan ilçesine ait seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinde canlı olarak yayınlanıyor. İşte Eyüpsultan seçim sonuç ekranı

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

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