EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçlarında kim önde?

Tüm Türkiye'de yerel seçimler gerçekleşti. Vatandaşlar görevlerini yerine getirmek üzere oylarını kullandılar. 5 yıllık süreyle yerel yönetimlerde görev alacak büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirlendiği seçimde oy sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden öğreniliyor. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hangi parti kazandı? sorusuna cevap aranıyor.İşte 81 il ve İstanbul Eyüpsultan'da güncel ve anlık YSK verileriyle seçim sonuçları

İSTANBUL EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇ TAKİP EKRANI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.