EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Eyüpsultan yerel seçim sonuçlarında kim önde?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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31 Mart Yerel Seçimleri bugün 81 ilde gerçekleşti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde sandıkların tamamına yakını açıldı. Buna göre Eyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlar tarafından seçim sonuçları mercek altına alındı. AK Parti'den Mithat Bülent Özmen, AKP'den Deniz Köken ve İyi Parti'den Emel Bilenoğlu'nun aday gösterildiği seçimin sonuçları heyecanla takip ediliyor. Açılan sandıklar ve güncel YSK verileriyle Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. İşte Eyüpsultan YSK ile seçim sonuçları 2024