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Haberler Galeri Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:20

Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 ili ve 973 ilçeyi 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Hatay'ın 106 bin 118 nüfuslu Arsuz ilçesinin yeni yöneticisini merak eden seçmenler Arsuz seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Hatay Arsuz seçim sonuçları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dakika dakika paylaşılan seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!

Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, Türkiye'nin şehirleri yanı sıra ilçelerini de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken il ve ilçelerin seçim sonucu için araştırmalar hız kazandı. Arsuz seçimi kim kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Arsuz seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK ile Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

HATAY ARSUZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Arsuz seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARSUZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Değer Tultak

CHP: Sami Üstün

İYİ Parti: Süleyman Sırrı Bahadırlı

Yeniden Refah Partisi: Orhan Kaya

BBP: Edip Taze

Hatay Arsuz Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Antakya Seçim Sonuçları

Defne Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları

Arsuz Seçim Sonuçları

Belen Seçim Sonuçları

Dörtyol Seçim Sonuçları

Erzin Seçim Sonuçları

Hassa Seçim Sonuçları

İskenderun Seçim Sonuçları

Kırıkhan Seçim Sonuçları

Kumlu Seçim Sonuçları

Payas Seçim Sonuçları

Reyhanlı Seçim Sonuçları

Samandağ Seçim Sonuçları

Yayladağı Seçim Sonuçları

Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARSUZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay Arsuz'da AK Parti Değer Tultak, CHP Sami Üstün, İYİ Parti Süleyman Sırrı Bahadırlı, Yeniden Refah Partisi Orhan Kaya, BBP Edip Taze, TİP Eşref Karayün, Zafer Partisi Mehmet Burak Gürbüz, TKP Uğur Gündüz, BTP Mümtaz Ceylan, HÜDA PAR Süleyman Arslaner ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARSUZ MAHALLELERİ

Arsuz'da 38 mahalle vardır:

Akçalı

Arpaçiftlik

Arpaderesi

Arpagedik

Aşağı Kepirce

Avcılarsuyu

Beyköyü

Çetillik

Derekuyu

Gökmeydan

Gözcüler

Gülcihan

Hacıahmetli

Harlısu

Haymaseki

Helvalı

Hüyük

Işıklı

Kale

Karaağaç Cumhuriyet

Karaağaç Konarlı

Karaağaç Övündük

Karaağaç Şarkonak

Karagöz

Karahüseyinli

Kışla

Konacık

Kozaklı

Kurtbağı

Madenli

Nardüzü

Nergizlik

Pirinçlik

Tatarlı

Tülek

Uluçınar

Üçgüllük

Yukarıkepirce

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