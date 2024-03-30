Hatay Arsuz seçim sonuçları! YSK Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:20
60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 ili ve 973 ilçeyi 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Hatay'ın 106 bin 118 nüfuslu Arsuz ilçesinin yeni yöneticisini merak eden seçmenler Arsuz seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Hatay Arsuz seçim sonuçları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dakika dakika paylaşılan seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Arsuz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!