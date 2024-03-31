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Haberler Galeri Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 00:45

Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Dörtyol özelinde de sorgulamalar başladı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Dörtyol'da yaşayan vatandaşlar tarafından Dörtyol'da seçimi kim kazandı sorusu cevap bulacak. İşte YSK ile Zeytinburnu seçim sonuçları

Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Dörtyol seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. 13 nden tüm vatandaşların verdiği oylarla ayrı ayrı değerlendirilecek Dörtyol'da partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 Dörtyol yerel seçim sonuçları takip ekranı

HATAY DÖRTYOL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Dörtyol seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY DÖRTYOL SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Ömer Oğuz Uçar

CHP: Bahadır Amaç

İYİ Parti: Cihan Tufan

Yeniden Refah Partisi: Yıldıray Yıldız

Zafer Partisi: Kazım Yalçın

DEM Parti:Sabuha Akdağ

Hatay Dörtyol Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Antakya Seçim Sonuçları

Defne Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları

Arsuz Seçim Sonuçları

Belen Seçim Sonuçları

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Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay Dörtyol'da MHP Ömer Oğuz Uçar, CHP Bahadır Amaç,İYİ Parti Cihan Tufan , Yeniden Refah Partisi Yıldıray Yıldız, DEM Parti Sabuha Akdağ ve Zafer Partisi Kazım Yalçın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

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