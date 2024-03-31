Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Hatay Dörtyol seçim sonuçları! YSK Dörtyol yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Dörtyol özelinde de sorgulamalar başladı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Dörtyol'da yaşayan vatandaşlar tarafından Dörtyol'da seçimi kim kazandı sorusu cevap bulacak. İşte YSK ile Zeytinburnu seçim sonuçları