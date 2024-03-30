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Haberler Galeri Hatay Samandağ seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Samandağ yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:00

Hatay Samandağ seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Samandağ yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Samandağ ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Samandağ yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

Hatay Samandağ seçim sonuçları | YSK Samandağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Samandağ ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını halk oylamasıyla seçecekler. Bu süreçte seçmenler 31 Mart akşamı YSK'nın Samandağ yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. İşte, 2024 Samandağ yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları...

HATAY SAMANDAĞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Samandağ seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay Samandağ seçim sonuçları | YSK Samandağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY SAMANDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Seyit Ali Aslan

CHP: Süleyman Bedir Abacı

İYİ Parti: Elanur Gülşah

Yeniden Refah Partisi: Özcan Şirin

TİP: Emrah Karaçay

Hatay Samandağ Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Samandağ seçim sonuçları | YSK Samandağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Hatay Samandağ seçim sonuçları | YSK Samandağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay Samandağ'da AK Parti Seyit Ali Aslan, CHP Süleyman Bedir Abacı, İYİ Parti Elanur Gülşah, Yeniden Refah Partisi Özcan Şirin ve TİP Emrah Karaçay ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Samandağ seçim sonuçları | YSK Samandağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY SAMANDAĞ MAHALLELERİ

Samandağ'da 42 mahalle vardır:

  1. Ataköy
  2. Atatürk
  3. Avcılar
  4. Batıayaz
  5. Büyükoba
  6. Cemal Gürsel
  7. Ceylandere
  8. Cumhuriyet
  9. Çamlıyayla
  10. Çanakoluk
  11. Çiğdede
  12. Çöğürlü
  13. Çubuklu
  14. Değirmenbaşı
  15. Deniz
  16. Eriklikuyu
  17. Fidanlı
  18. General Şükrü Kanadlı
  19. Gözene
  20. Hıdırbey
  21. Huzurlu
  22. Kapısuyu
  23. Karaçay
  24. Koyunoğlu
  25. Kurtderesi
  26. Kuşalanı
  27. Mağaracık
  28. Meydan
  29. Mızraklı
  30. Seldiren
  31. Sutaşı
  32. Tekebaşı
  33. Tomruksuyu
  34. Uzunbağ
  35. Vakıfköy
  36. Yaylıca
  37. Yeni
  38. Yeniköy
  39. Yeşilada
  40. Yeşilköy
  41. Yeşilyazı
  42. Yoğunoluk

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