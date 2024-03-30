Hatay Samandağ seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Samandağ yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Samandağ ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını halk oylamasıyla seçecekler. Bu süreçte seçmenler 31 Mart akşamı YSK'nın Samandağ yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. İşte, 2024 Samandağ yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları...

HATAY SAMANDAĞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Samandağ seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.