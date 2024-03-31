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Haberler Galeri İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:32

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları ilk rakamların gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 61 milyon seçmen, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için 31 Mart 2024 bugün sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı ile binlerce vatandaşın merak ettiği "Arnavutköy seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt buluyor. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Arnavutköy seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları…

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

Arnavutköy seçim sonuçları, anlık ve canlı oy oranları sandıkların kapanmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. YSK verileri ışığında İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları ekranı aracılığıyla, bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

İSTANBUL ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Candaroğlu

CHP: Tekin Aras

İYİ Parti: İsmail Yaşar

Yeniden Refah Partisi: Abdurrezak İlbeyi

DEM Parti: Dürdane Bulgan

BBP: Kerem Bala

TİP: Adem Yılmaz

İstanbul Arnavutköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

İSTANBUL ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Arnavutköy'de AK Parti Mustafa Candaroğlu, CHP Tekin Aras, İYİ Parti İsmail Yaşar, Yeniden Refah Partisi Abdurrezak İlbeyi, DEM Parti Dürdane Bulgan, BBP Kerem Bala, TİP Adem Yılmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum

ARNAVUTKÖY MAHALLELERİ

Arnavutköy'de 38 mahalle vardır:

Anadolu

Adnan Menderes

Arnavutköy Merkez

Atatürk

Baklalı

Balaban

Boğazköy İstiklal

Bolluca

Boyalık

Çilingir

Deliklikaya

Dursunköy

Durusu

Fatih

Hacımaşlı

Hadımköy

Haraççı

Hastane

Hicret

İmrahor

İslambey

Karaburun

Karlıbayır

Mareşal Fevzi Çakmak

Mavigöl

Mehmet Akif Ersoy

Mustafa Kemal Paşa

Nenehatun

Ömerli

Sazlıbosna

Taşoluk

Tayakadın

Terkos

Yassıören

Yavuz Selim

Yeniköy

Yeşilbayır

Yunus Emre

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