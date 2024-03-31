Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:32
İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları takip ekranı 2024 | 31 Mart Arnavutköy yerel seçim sonuçları canlı/anlık oy oranları ve son durum
İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları ilk rakamların gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 61 milyon seçmen, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için 31 Mart 2024 bugün sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı ile binlerce vatandaşın merak ettiği "Arnavutköy seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt buluyor. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Arnavutköy seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları…