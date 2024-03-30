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Haberler Galeri İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Avcılar 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:00

İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Avcılar 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Avcılar'da heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Avcılar'ın yeni belediye başkanı belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Avcılar'daki seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.

İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Avcılar'ın yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Avcılar seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

İSTANBUL AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Avcılar seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Abdullah Küçükoğlu

CHP: Utku Caner Çaykara

İYİ Parti: Yüksel Tamtürk

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Demirci

Zafer Partisi: Umut Basmacı

İstanbul Avcılar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Avcılar 'da AK Parti Abdullah Küçükoğlu, CHP Utku Caner Çaykara, İYİ Parti Yüksel Tamtürk, Yeniden Refah Partisi Mustafa Demirci ve Zafer Partisi Umut Basmacı ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Ümraniye 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

AVCILAR MAHALLELERİ

Avcılar 'da 10 adet mahalle vardır:

  1. Ambarlı
  2. Cihangir
  3. Denizköşkler
  4. Firuzköy
  5. Gümüşpala
  6. Merkez
  7. Mustafa Kemalpaşa
  8. Tahtakale
  9. Üniversite
  10. Yeşilkent
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