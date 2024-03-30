İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Avcılar 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Avcılar'ın yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Avcılar seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

İSTANBUL AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Avcılar seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.