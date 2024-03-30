Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:00
İstanbul Avcılar seçim sonuçları | Avcılar 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Avcılar'da heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Avcılar'ın yeni belediye başkanı belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Avcılar'daki seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.