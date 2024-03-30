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Haberler Galeri İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:07

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları, bu ilçede oy kullanan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 31 Mart akşamı, ilçede ve mahallelerinde hangi partinin en çok oyu aldığını merak edenler, Bayrampaşa'da seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu soruların yanıtı için aşağıda yer alan YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları ekranına tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları aynı günün akşamı YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları canlı ve anlık verilerle takip etmek için aşağıda yer alan İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ekranına tıklayabilirsiniz. İlçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve seçimi kimin kazandığını anbean takip edebileceğiniz YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

İSTANBUL BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İlknur Kovaç Bayraktar

CHP: Hasan Mutlu

İYİ Parti: Vahit Çelik

Yeniden Refah Partisi: Hakan Arabacı

BBP: Murat Mert

Zafer Partisi: Tarkan Güler

DSP: Adem Kocabaş

İstanbul Bayrampaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

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Sarıyer Seçim Sonuçları

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Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Bayrampaşa'da AK Parti İlknur Kovaç Bayraktar, CHP Hasan Mutlu, İYİ Parti Vahit Çelik, Yeniden Refah Partisi Hakan Arabacı, BBP Murat Mert, Zafer Partisi Tarkan Güler, DSP Adem Kocabaş ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAYRAMPAŞA MAHALLELERİ

Bayrampaşa'da 11 mahalle vardır:

Altıntepsi

Cevatpaşa

Kartaltepe

Kocatepe

Muratpaşa

Orta

Yenidoğan

Vatan

Terazidere

İsmetpaşa

Yıldırım

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