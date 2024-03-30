İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Büyükçekmece ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Büyükçekmece yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip ederek anlık verilere ulaşabilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Büyükçekmece yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Büyükçekmece seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.