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Haberler Galeri İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:30

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Büyükçekmece seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sahil şeridiyle ünlü olan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Büyükçekmece, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle yeni bir belediye başkanı belirleyecek. On binlerce seçmen, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'ne dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den erişim sağlanabilecek.

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Büyükçekmece ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Büyükçekmece yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip ederek anlık verilere ulaşabilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Büyükçekmece yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Büyükçekmece seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Recep Erol

CHP: Hasan Akgün

İYİ Parti: Nejat Durmuş

Yeniden Refah Partisi: Yücel Sundur

DEM Parti: Musa Karademir

İstanbul Büyükçekmece Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Büyükçekmece'de AK Parti Recep Erol, CHP Hasan Akgün, İYİ Parti Nejat Durmuş, DEM Parti Musa Karademir ve Yeniden Refah Partisi Yücel Sundur ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BÜYÜKÇEKMECE MAHALLELERİ

Büyükçekmece 'de 24 mahalle vardır:

  1. 19 Mayıs
  2. Ahmediye
  3. Alkent 2000
  4. Atatürk
  5. Bahçelievler
  6. Celaliye
  7. Cumhuriyet
  8. Çakmaklı
  9. Dizdariye
  10. Ekinoba
  11. Fatih
  12. Güzelce
  13. Hürriyet
  14. Kamiloba
  15. Karaağaç
  16. Kumburgaz
  17. Mimaroba
  18. Mimarsinan
  19. Murat Çesme
  20. Pınartepe
  21. Sinanoba
  22. Türkoba
  23. Ulus
  24. Yenimahalle
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