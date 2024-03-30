Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:30
İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları | Büyükçekmece 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Büyükçekmece seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sahil şeridiyle ünlü olan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Büyükçekmece, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle yeni bir belediye başkanı belirleyecek. On binlerce seçmen, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'ne dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den erişim sağlanabilecek.