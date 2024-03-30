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Haberler Galeri İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:23

İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarının belirleneceği seçimde 60 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından İstanbul'un 80 bin 7 nüfuslu ilçesi olan Çatalca yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasında yerini alacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Çatalca seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde illerin yanı sıra ilçeleri de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından paylaşılan canlı ve anlık oy oranları ile Çatalca seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İSTANBUL ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Çatalca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mesut Üner

CHP: Erhan Güzel

İYİ Parti: İsmail İP

Yeniden Refah: Ali Açıkgöz

BBP: Selen Özelkara

Çatalca Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti: Gökhan Yüksel

CHP: Resul Emrah Şahan

İYİ Parti: Ahmet Ünal

Yeniden Refah: Gülşen Kılınçer

Zafer Partisi: Mert Karacula

Saadet Partisi: Fatih Yılmaz

Memleket Partisi: Mehmet Göğerçin

TİP: Mehmet Tolga Bektaş

HÜDA PAR: Sercan Kayacan

DEVA Partisi: Muhammed Benan Şenbayram

Gelecek Partisi: Murat Yıldız

Halkın Kurtuluş Partisi: Gülten Arabulan

Vatan Partisi: Cemal Akyıldız

Demokrat Parti: Derya Avcı

Demokratik Sol Parti: Mahmut Kaymak

Bağımsız Türkiye Partisi Ali Haydar Öztürk

Türkiye Komünist Partisi: Gizem Batı Ayaz

Demokrasi ve Atılım Partisi: Muhammed Benan Şenbayram

Anadolu Birliği Partisi: Tarık Orakçı

Millet Partisi: Fatma Karaoğlu

Milli Yol Partisi: Melek Kazancıoğlu

İstanbul Çatalca seçim sonuçları! YSK Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇATALCA MAHALLELERİ

Çatalca'da 39 mahalle vardır:

Akalan

Atatürk

Aydınlar

Bahşayiş

Başak

Belgrat

Celepköy

Çakıl

Çanakça

Çiftlikköy

Dağyenice

Elbasan

Fatih

Ferhatpaşa

Gökçeali

Gümüşpınar

Hallaçlı

Hisarbeyli

İhsaniye

İnceğiz

İzzettin

Kabakça

Kaleiçi

Kalfa

Karacaköy Merkez

Karamandere

Kestanelik

Kızılcaali

Muratbey Merkez

Nakkaş

Oklalı

Ormanlı

Ovayenice

Örcünlü

Örencik

Subaşı

Yalıköy

Yaylacık

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