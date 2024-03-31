Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:36

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye sandık başına gitti. Mahalli idareler Seçiminde yerel yönetimler belirlenecek. Çekmeköy seçim sonuçları her seçimde olduğu gibi bu sene de anlık ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranı üzerinden takip ediliyor. Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 Çekmeköy yerel seçim sonuçları öğrenilmeye başlıyor. 81 ilde il, ilçe ve beldelerinin yöneticilerinin belirlenmesi için gerçekleşen seçimlerin oy sonuçlar YSK ile birlikte sabah.com.tr adresinde yeralıyor. İşte 31 Mart Çekmeköy Yerel Seçim sonuç ekranı

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tüm Türkiye 31 Mart günü 2024 seçimleri için vatandaşlık görevini yerine getirdi. Milyonlarca seçmenin oylarıyla belediye başkanları ve muhtarlar seçiliyor. YSK'nın belirlediği saat aralıklarında uygulanan yasakların son bulması ve sandıklarda sayımın başlamasıyla birlikte seçimler şekilleniyor. Çekmeköy 2024 Yerel Seçim Sonuçları dakika dakika sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden takip ediliyor. İşte Türkiye 2024 yerel seçimleri Çekmeköy oy sonuçları

İSTANBUL ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ahmet Poyraz

CHP: Orhan Çerkez

İYİ Parti: Özgür Güneş Öcalan

TİP: Gamze Özlem İlhan Gülcan

Yeniden Refah: Yücel Evsen

Zafer Partisi: Haşim Yalçın

Saadet Partisi: Halil İbrahim Akpınar

Çekmeköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Çekmeköy için oy pusulasında yer alacak partiler ve aday isimleri şu şekilde:

AK Parti Ahmet Poyraz, CHP Orhan Çerkez, İYİ Parti Özgür Güneş Öcalan, Yeniden Refah Partisi Yücel Evsen, Zafer Partisi Haşim Yalçın, Saadet Partisi Halil İbrahim Akpınar, Memleket Partisi İbrahim Biçer, TİP Gamze Özlem İlhan Gülcan, HÜDA PAR Cengiz Kılıç, DEVA Partisi İbrahim Subaşı, Vatan Partisi Songül Çağlar, Demokrat Parti Enver Sedat Erşan, Demokratik Sol Parti Şehabettin Gönültaş, Bağımsız Türkiye Partisi Eren Şimşek, Türkiye Komünist Partisi Nurevşan Kırçiçek, Millet Partisi Bahri Gödek, Anavatan Partisi Gökan Çakır.

İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇEKMEKÖY MAHALLELERİ

Çekmeköy'de 21 mahalle vardır:

Alemdağ

Aydınlar

Cumhuriyet

Çamlık

Çatalmeşe

Ekşioğlu

Güngören

Hamidiye

Hüseyinli

Kirazlıdere

Koçullu

Mehmet Akif

Merkez

Mimar Sinan

Nişantepe

Ömerli

Reşadiye

Sırapınar

Soğukpınar

Sultançiftliği

Taşdelen

SON DAKİKA