Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:01
İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Fatih yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Fatih seçim sonuçları, bugün belediye başkanı ve muhtarlık seçimleri için oy vermeye başlayan seçmenler tarafından gündeme taşındı. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimi Fatih'te AK parti göğüslemişti. İlçede aday olan Mehmet Ergün Turan yüzde 53.03 oy almıştı. Şimdi ise gözler bugün gerçekleşen seçimin sonuçlarına çevrildi. "İstanbul Fatih seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Fatih seçim sonuçları, anlık – canlı ve güncel oy oranları…