İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Fatih yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Fatih seçim sonuçları merakla bekleniyor. 5 yılda bir gerçekleşen ve il ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarın seçildiği, yerel seçimler için milyonlar yine sandık başına gitti. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de YSK verileri canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. "İstanbul Fatih seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" soruları ise bu sayfada yanıt bulacak. İşte YSK oy oranları ile İstanbul Fatih seçim sonuçları…