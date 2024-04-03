İstanbul Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları 2024: Oylar yeniden sayılmaya başladı! Gaziosmanpaşa’da seçimi kim kazandı?

Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:59
İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda saat 11.00'de başlayan oyların yeniden sayımı devam ediyor. İlçedeki seçmenler ise YSK ile Gaziosmanpaşa'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile adayların oy oranları verilerini haberimizden öğrenebilirsiniz.