İstanbul Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları 2024: Oylar yeniden sayılmaya başladı! Gaziosmanpaşa’da seçimi kim kazandı?

Sandık kurullarına yapılan itirazlara rağmen, sandık sonuç tutanaklarında bu hususlara yer verilmediği belirtilen dilekçelerde, GOP'taki 1030 sandıkta yapılan oy sayım ve döküm işlemine karşın ilçe toplamında belediye başkanlığı seçim türüne yönelik 8 bin 794 geçersiz oyun bulunduğu bildirildi.

Geçici seçim sonuçları neticesinde kazanan adaylar aralarında 868 oy farkının olması ve geçersiz oylar dikkate alındığında farkın kapanabileceği ifade edilen dilekçede, geçerli ve geçersiz sayılan oy pusulalarının yeniden sayılması talep edildi.

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları tarafından incelenen dilekçeler oy çokluğuyla kabul edilerek ayrı ayrı karara bağlandı.