Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İSTANBUL KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Kadıköy yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
İstanbul Kadıköy seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları yakından takip ediliyor. 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler için sabah erken saatlerden itibaren binlerce vatandaş sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Bu kapsamda özellikle de 395.769 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından "İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Her seçimde olduğu gibi en güncel ve anlık veriler sabah.com.tr'nin canlı seçim sonuçları sayfasında yer alıyor.