İSTANBUL KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Kadıköy yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları için gözler canlı ve anlık YSK verilerine çevrildi. Bu kapsamda vatandaşlar seçim sonuçlarına ulaşmak için Kadıköy'de belediyeyi kim kazandı, belediye başkanı kim oldu, seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Gibi birçok soruya yanıt arıyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlandı. İşte Kadıköy'deki son durum ve canlı, anlık YSK verileri.