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Haberler Galeri İSTANBUL KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Kadıköy yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

İSTANBUL KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Kadıköy yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları yakından takip ediliyor. 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler için sabah erken saatlerden itibaren binlerce vatandaş sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Bu kapsamda özellikle de 395.769 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından "İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Her seçimde olduğu gibi en güncel ve anlık veriler sabah.com.tr'nin canlı seçim sonuçları sayfasında yer alıyor.

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları için gözler canlı ve anlık YSK verilerine çevrildi. Bu kapsamda vatandaşlar seçim sonuçlarına ulaşmak için Kadıköy'de belediyeyi kim kazandı, belediye başkanı kim oldu, seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Gibi birçok soruya yanıt arıyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlandı. İşte Kadıköy'deki son durum ve canlı, anlık YSK verileri.

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları

İSTANBUL KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Veli Arslan

CHP: Mesut Kösedağı

İYİ Parti: Kübra Dursun

DEM Parti: Veysi Eski

Yeniden Refah Partisi: Levent Metin

İstanbul Kadıköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Kadıköy seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Kadıköy'de AK Parti Veli Arslan, CHP Mesut Kösedağı, İYİ Parti Kübra Dursun, Yeniden Refah Partisi Levent Metin, DEM Parti Veysi Eski ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları

KADIKÖY MAHALLELERİ

Kadıköy'de 18 mahalle vardır:

19 Mayıs

Acıbadem

Bostancı

Caddebostan

Caferağa

Dumlupınar

Eğitim

Erenköy

Fenerbahçe

Feneryolu

Fikirtepe

Göztepe

Hasanpaşa

Koşuyolu

Kozyatağı

Merdivenköy

Osmanağa

Rasimpaşa

Sahrayıcedit

Suadiye

Zühtüpaşa

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