Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:30
İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024
31 Mart'ta gerçekleşecek olan Kağıthane yerel seçimlerde, ilçe sakinleri yeni bir belediye başkanı seçmek için sandık başına gidiyor. Kağıthane'de yaşayan seçmenler, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere, sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecekler.