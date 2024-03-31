Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları, oy kullanma işleminin sona erip sandıkların açılmaya başlanmasıyla beraber merak konusu haline geldi. Özellikle de bu bölgede ikamet eden vatandaşlar "Küçükçekmece seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek nüfuslu ilçeler arasında yer alan bu semtte canlı ve anlık oy oranları her seçimde olduğu gibi doğru ve güvenilir sonuçlarla sabah.com.tr'de olacak. İşte İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları YSK verileri ile oy oranları…