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Haberler Galeri İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları, oy kullanma işleminin sona erip sandıkların açılmaya başlanmasıyla beraber merak konusu haline geldi. Özellikle de bu bölgede ikamet eden vatandaşlar "Küçükçekmece seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek nüfuslu ilçeler arasında yer alan bu semtte canlı ve anlık oy oranları her seçimde olduğu gibi doğru ve güvenilir sonuçlarla sabah.com.tr'de olacak. İşte İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları YSK verileri ile oy oranları…

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları 31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından gündemdeki yerini aldı. YSK, sandıkların açılmaya başlanmasıyla beraber canlı ve güncel verileri paylaşıyor. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı ile binlerce vatandaşın merak ettiği "Küçükçekmece seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt buluyor. İşte YSK oy oranları ile İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları…

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Aziz Yeniay

CHP: Kemal Çebi

İYİ Parti: Mümin Günler

DEM Parti: Berivan Demir

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Yavan

İstanbul Küçükçekmece Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Küçükmecede'de AK Parti Aziz Yeniay, CHP Kemal Çebi, İYİ Parti Mümin Günler, DEM Parti Berivan Demir, Yeniden Refah Partisi Mehmet Yavan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları

KÜÇÜKÇEKMECE MAHALLELERİ

Küçükçekmece'de 21 mahalle vardır:

Atakent

Atatürk

Beşyol

Cennet

Cumhuriyet

Fatih

Fevzi çakmak

Gültepe

Halkalı merkez

İnönü

İstasyon

Kanarya

Kartaltepe

Kemalpaşa

Mehmet Akif

Söğütlüçeşme

Sultanmurat

Tevfikbey

Yarımburgaz

Yenimahalle

Yeşilova

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