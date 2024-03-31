İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları 31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından gündemdeki yerini aldı. YSK, sandıkların açılmaya başlanmasıyla beraber canlı ve güncel verileri paylaşıyor. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı ile binlerce vatandaşın merak ettiği "Küçükçekmece seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu yanıt buluyor. İşte YSK oy oranları ile İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları…