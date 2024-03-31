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Haberler Galeri İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH'ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum
Giriş Tarihi: 31.03.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:23

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH'ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

İSTANBUL 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Doğu'daki 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona ererken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanıldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. İstanbul yerel seçim sonuçları en çok merak edilen il. Peki İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarında son durum ne? İstanbul ilçe ilçe 2024 yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul ilçe ilçe yerel seçim 2024 sonuçları...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH’ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

İSTANBUL 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: Türkiye, Mahalli idareler Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanıldı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH’ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Bu kapsamda seçim sonuçları en çok merak edilen il İstanbul...Peki İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarında son durum ne? İstanbul ilçe ilçe 2024 yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul ilçe ilçe yerel seçim 2024 sonuçları...

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH’ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH’ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH’ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

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