İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları SABAH’ta! İşte 39 ilçede canlı ve anlık son durum

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Bu kapsamda seçim sonuçları en çok merak edilen il İstanbul...Peki İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçlarında son durum ne? İstanbul ilçe ilçe 2024 yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul ilçe ilçe yerel seçim 2024 sonuçları...