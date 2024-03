İstanbul Şişli seçim sonuçları belli oluyor! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Yerel Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İstanbul'un 5 mahallesi bulunan semti Şişli için orada ikamet eden vatandaşlar tarafından seçim sonuçları sorgulanıyor. 2024 Mahalli İdareler seçim sonuçları sandıklar kapandıktan ve yayın yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından şekillenecek. Adalar oy sonuçları an be an sabah.com.tr adresi üzerinde yer alacak.

İSTANBUL ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Şişli seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.