İstanbul Şişli seçim sonuçları belli oluyor! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
AK Parti: Gökhan Yüksel
CHP: Resul Emrah Şahan
İYİ Parti: Ahmet Ünal
Yeniden Refah: Gülşen Kılınçer
Zafer Partisi: Mert Karacula
Saadet Partisi: Fatih Yılmaz
Memleket Partisi: Mehmet Göğerçin
TİP: Mehmet Tolga Bektaş
HÜDA PAR: Sercan Kayacan
DEVA Partisi: Muhammed Benan Şenbayram
Gelecek Partisi: Murat Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi: Gülten Arabulan
Vatan Partisi: Cemal Akyıldız
Demokrat Parti: Derya Avcı
Demokratik Sol Parti: Mahmut Kaymak
Bağımsız Türkiye Partisi Ali Haydar Öztürk
Türkiye Komünist Partisi: Gizem Batı Ayaz
Demokrasi ve Atılım Partisi: Muhammed Benan Şenbayram
Anadolu Birliği Partisi: Tarık Orakçı
Millet Partisi: Fatma Karaoğlu
Milli Yol Partisi: Melek Kazancıoğlu