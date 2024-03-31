Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İSTANBUL ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Ümraniye yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
485.055 seçmenin olduğu Ümraniye'de seçim sonuçları merakla bekleniyor. Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Bu noktada binlerce vatandaşımızın merak ettiği "İstanbul Ümraniye seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusu tam da bu ekranda yanıt bulacak. İşte YSK oy oranları ile İstanbul Ümraniye seçim sonuçları…