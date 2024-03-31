İSTANBUL ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Ümraniye yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İstanbul Ümraniye seçim sonuçları, oy kullanma işleminin sona erip sandıkların açılmaya başlanmasıyla beraber merak konusu haline geldi. Özellikle de bu bölgede ikamet eden vatandaşlar "Ümraniye seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek nüfuslu ilçeler arasında yer alan bu semtte canlı ve anlık oy oranları her seçimde olduğu gibi doğru ve güvenilir sonuçlarla sabah.com.tr'de olacak. İşte İstanbul Ümraniye seçim sonuçları YSK verileri ile oy oranları…