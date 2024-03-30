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Haberler Galeri İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:00

İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Zeytinburnu özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Zeytinburnu'da yaşayan vatandaşlar tarafından Zeytinburnu'da seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte YSK ile Zeytinburnu seçim sonuçları

İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Zeytinburnu seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. 13 mahallesinden tüm vatandaşların verdiği oylarla ayrı ayrı değerlendirilecek Zeytinburnu'da partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 Zeytinburnu yerel seçim sonuçları takip ekranı

İSTANBUL ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Zeytinburnu seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ömer Arısoy

CHP: Onur Soytürk

İYİ Parti: Kürşat Özer

Yeniden Refah Partisi: Gökhan Kasap

TİP: Orhan Kamo

Büyük Birlik Partisi: Şebahittincan Şenel

Zafer Partisi: Aydemir Alıçlar

İstanbul Zeytinburnu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

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İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Zeytinburnu'da AK Parti Ömer Arısoy, CHP Onur Soytürk, İYİ Parti Kürşat Özer, TİP Orhan Kamo, Yeniden Refah Partisi Gökhan Kasap, Büyük Birlik Partisi Şebahittincan Şenel, Zafer Partisi Aydemir Alıçlar ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

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