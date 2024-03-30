Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:00
İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları! YSK Zeytinburnu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Zeytinburnu özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Zeytinburnu'da yaşayan vatandaşlar tarafından Zeytinburnu'da seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte YSK ile Zeytinburnu seçim sonuçları