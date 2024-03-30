Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları | YSK Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:00

İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları | YSK Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde önümüzdeki beş yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkan adayları ile köy ve mahalle muhtarları seçiliyor. Ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimler YSK tarafından düzenleniyor. Sonuçları ilçe ilçe canlı olarak takip etmek isteyen seçmenler İzmir Bayraklı seçim sonuçları hakkında güncel açıklamaları takip ediyor. İşte YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

İzmir Bayraklı seçim sonuçları! YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İzmir Bayraklı seçim sonuçları hakkında YSK'nın yayınladığı güncel veriler anbean sabah.com.tr'de paylaşılacak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasıyla birlikte sandıklardan çıkan oylar anlık olarak sayfaya yansıyacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak il il ilçe ilçe sorgulama yapabilirsiniz. İşte YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

İZMİR BAYRAKLI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Bayraklı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bayraklı seçim sonuçları! YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BAYRAKLI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Bilal Kırkpınar

CHP: İrfan Önal

İYİ Parti: Mehmet Erdinç Çobanoğlu

DEM Parti: Pervin Polat

Yeniden Refah Partisi: Murat Kan

Zafer Partisi: Fatih Aydemir

Memleket Partisi: Şevket Salman

İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir Bayraklı seçim sonuçları! YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Bayraklı seçim sonuçları! YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Bayraklı'da AK Parti Bilal Kırkpınar, CHP İrfan Önal, İYİ Parti Mehmet Erdinç Çobanoğlu, DEM Parti Pervin Polat, Yeniden Refah Partisi Murat Kan, Zafer Partisi Fatih Aydemir, Memleket Partisi Şevket Salman ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Bayraklı seçim sonuçları! YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAYRAKLI MAHALLELERİ

Bayraklı'da 24 mahalle vardır:

75. Yıl

Adalet

Alpaslan

Bayraklı

Cengizhan

Çay

Çiçek

Doğançay

Emek

Fuat Edip Baksı

Gümüşpala

Körfez

Manavkuyu

Mansuroğlu

Muhittin Erener

Onur

Org.Nafiz Gürman

Osmangazi

Postacılar

R.Şevket İnce

Soğukkuyu

Tepekule

Turan

Yamanlar

SON DAKİKA