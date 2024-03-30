Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:00
İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları | YSK Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde önümüzdeki beş yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkan adayları ile köy ve mahalle muhtarları seçiliyor. Ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimler YSK tarafından düzenleniyor. Sonuçları ilçe ilçe canlı olarak takip etmek isteyen seçmenler İzmir Bayraklı seçim sonuçları hakkında güncel açıklamaları takip ediyor. İşte YSK İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.