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Haberler Galeri İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Bornova yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Bornova yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İzmir Bornova seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Seçmenler oylarını belirlenen saatler aralığında verdi. Seçim yasaklarının sona ermesi ile beraber ise açılan sandıklara ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Bornova'da belediyeyi kim kazandı, belediye başkanı kim oldu, seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Soruları her seçimde olduğu gibi SABAH'ta olacak. İşte 2024 İzmir Bornova seçim sonuçları parti ve adayların oy oranı…

İzmir Bornova seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Bornova yerel seçim sonuçları

447.553 vatandaşın ikamet ettiği İzmir Bornova'da seçim sonuçları, parti parti oy oranları merakla bekleniyor. AK Parti'den Cevdet Çayır, CHP'den ise Ömer Eşki'nin aday olduğu Bornova'da vatandaşlar "İzmir Bornova'da seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen en güncel ve güvenilir veriler "2024 İzmir Bornova seçim sonuçları" başlığı altında sabah.com.tr'de olacak.

İzmir Bornova seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Bornova yerel seçim sonuçları

İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Cevdet Çayır

CHP: Ömer Ekşi

İYİ Parti: Uğur Uray

Yeniden Refah Partisi: Ömer Karasu

Zafer Partisi: Belgin Çiçeksever

DEM Parti: Saki Gök

İzmir Bornova Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Bornova seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Bornova yerel seçim sonuçları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Bornova seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Bornova yerel seçim sonuçları

İZMİR BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Bornova'da AK Parti Cevdet Çayır, CHP Ömer Ekşi, İYİ Parti Uğur Uray, Yeniden Refah Partisi Ömer Karasu, Zafer Partisi Belgin Çiçeksever, DEM Parti Saki Gök ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Bornova seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Bornova yerel seçim sonuçları

BORNOVA MAHALLELERİ

ATATÜRK

BARBAROS

BEŞYOL

BİRLİK

ÇAMİÇİ

ÇAMKULE

ÇINAR

ÇİÇEKLİ

DOĞANLAR

EGEMENLİK

EĞRİDERE

ERGENE

ERZENE

EVKA 3

EVKA 4

GAZİ OSMAN PAŞA

GÖKDERE

GÜRPINAR

IŞIKLAR

İNÖNÜ

KARACAOĞLAN

KARAÇAM

KAVAKLIDERE

KAYADİBİ

KAZIMDİRİK

KEMALPAŞA

KIZILAY

KOŞUKAVAK

KURUDERE

LAKA

MERİÇ

MERKEZ

MEVLANA

NALDÖKEN

RAFET PAŞA

SARNIÇKÖY

SERİNTEPE

TUNA

ÜMİT

YAKAKÖY

YEŞİLÇAM

YEŞİLOVA

YILDIRIM BEYAZIT

YUNUS EMRE

ZAFER

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