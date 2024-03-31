İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Bornova yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

447.553 vatandaşın ikamet ettiği İzmir Bornova'da seçim sonuçları, parti parti oy oranları merakla bekleniyor. AK Parti'den Cevdet Çayır, CHP'den ise Ömer Eşki'nin aday olduğu Bornova'da vatandaşlar "İzmir Bornova'da seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen en güncel ve güvenilir veriler "2024 İzmir Bornova seçim sonuçları" başlığı altında sabah.com.tr'de olacak.