Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Bornova yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
İzmir Bornova seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Seçmenler oylarını belirlenen saatler aralığında verdi. Seçim yasaklarının sona ermesi ile beraber ise açılan sandıklara ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Bornova'da belediyeyi kim kazandı, belediye başkanı kim oldu, seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Soruları her seçimde olduğu gibi SABAH'ta olacak. İşte 2024 İzmir Bornova seçim sonuçları parti ve adayların oy oranı…