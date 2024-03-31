İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:02
2024 Yerel Seçimleri bugün gerçekleşti. Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere sandıkların başında yerlerini aldı. 81 ilde 973 belediye başkanının belirleneceği seçimde mahalle ve köy muhtarları da bugünkü seçim sonuçlarıyla belirleniyor. 5 yıllık süreyle görev alacak yerel yönetimlerin belirleneceği seçim için ilçe sakinler tarafından İzmir Buca seçim sonuçları yakından takip ediliyor. YSK tarafından uygulanan seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından sonuçlar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr sonuç ekranında yer alıyor. İşte Buca Yerel Seçim Sonuçları 2024