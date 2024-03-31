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Haberler Galeri İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:02

İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

2024 Yerel Seçimleri bugün gerçekleşti. Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere sandıkların başında yerlerini aldı. 81 ilde 973 belediye başkanının belirleneceği seçimde mahalle ve köy muhtarları da bugünkü seçim sonuçlarıyla belirleniyor. 5 yıllık süreyle görev alacak yerel yönetimlerin belirleneceği seçim için ilçe sakinler tarafından İzmir Buca seçim sonuçları yakından takip ediliyor. YSK tarafından uygulanan seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından sonuçlar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr sonuç ekranında yer alıyor. İşte Buca Yerel Seçim Sonuçları 2024

İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

Mahalli İdareler seçim sonuçları takip edilirken her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Buca'daki adayların verileri ve oy sonuçları heyecanla bekleniyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde İzmir'in en büyük ilçelerinden olan Buca için belediye başkanı ve meclis üyeleri bugün belirleniyor. İşte Buca seçim sonuçları

İZMİR BUCA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Yeni Mahalle seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

BUCA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Adnan Öztekin

CHP: Görkem Duman

İYİ Parti: Suat Nezir

DEM Parti: Hurşi Ataman

Yeniden Refah: Ümit Toker

Saadet Partisi: Selçuk Kavuşan

TİP: Özlem Avcı

İzmir Buca Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Buca'da AK Parti Adnan Öztekin, CHP Görkem Duman, İYİ Parti Suat Nezir, Saadet Partisi Selçuk Kavuşan, Yeniden Refah Partisi Ümit Toker, Zafer Partisi Mustafa Dinçer, Memleket Partisi Gülderen Özafacan Zeğerek, Sol Parti Erkal Günel, Demokratik Sol Parti Tahsin İlik, DEM Parti Hurşi Ataman, TKP Hamza Fırat Kula, TİP Özlem Avcı ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

BUCA MAHALLELERİ

Buca'da 47 mahalle vardır:

29 Ekim

Adatepe

Akıncılar

Atatürk

Aydoğdu

Barış

Belenbaşı

Buca Koop

Cumhuriyet

Çağdaş

Çaldıran

Çamlık

Çamlıkule

Çamlıpınar

Dicle

Doğancılar

Dumlupınar

Efeler

Fırat

Gaziler

Göksu

Güven

Hürriyet

İnkılap

İnönü

İzkent

Karacaağaç

Karanfil

Kaynaklar Merkez

Kırklar

Kozağaç

Kuruçeşme

Laleli

Menderes

Murathan

Mustafa Kemal

Seyhan

Şirinkapı

Ufuk

Vali Rahmi Bey

Yaylacık

Yenigün

Yeşilbağlar

Yıldız

Yıldızlar

Yiğitler

Zafer

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