İzmir Buca Sonuçları! YSK verileriyle Buca yerel seçim sonuçları 2024 anlık ve güncel takip ekranı

Mahalli İdareler seçim sonuçları takip edilirken her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Buca'daki adayların verileri ve oy sonuçları heyecanla bekleniyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde İzmir'in en büyük ilçelerinden olan Buca için belediye başkanı ve meclis üyeleri bugün belirleniyor. İşte Buca seçim sonuçları

İZMİR BUCA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Yeni Mahalle seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.