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Haberler Galeri İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:33

İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Çeşme özelinde de sorgulamalar başladı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Çeşme'de yaşayan vatandaşlar tarafından Çeşme'de seçimi kim kazandı sorusu cevap bulacak. İşte YSK ile Zeytinburnu seçim sonuçları

İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Çeşme seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. 13 mahallesinden tüm vatandaşların verdiği oylarla ayrı ayrı değerlendirilecek Çeşme'de partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 Çeşme yerel seçim sonuçları takip ekranı

İZMİR ÇEŞME SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Çeşme seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR ÇEŞME SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Esat Tanık

CHP: Lal Denizli

İYİ Parti: Havva Evci

Yeniden Refah Partisi: Ahmet Biler

Zafer Partisi: Can Yaman

DEM Parti: Abdullah Dokcu

İzmir Çeşme Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

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İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR ÇEŞME BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Çeşme'de MHP Abdullah Dokcu, CHP Lal Denizli, İYİ Parti Havva Evci, Yeniden Refah Partisi Ahmet Biler, Zafer Partisi Can Yaman, DEM Parti Abdullah Dokcu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

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