Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:33
İzmir Çeşme seçim sonuçları! YSK Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Çeşme özelinde de sorgulamalar başladı. Adayların oy oranlarıyla birlikte YSK tarafından uygulanan seçim yasağı kalkar kalkmaz canlı ve güncel Yerel Seçim Sonuçları sabah.com.tr adresinde yer alacak. Çeşme'de yaşayan vatandaşlar tarafından Çeşme'de seçimi kim kazandı sorusu cevap bulacak. İşte YSK ile Zeytinburnu seçim sonuçları