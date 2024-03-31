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Haberler Galeri İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:57

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. İzmir'de sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Kemalpaşa seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın canlı ve anlık oy oranlarını duyurmasının ardından sabah.com.tr'den öğrenilecek. Kemalpaşa seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

İzmir'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. YSK tarafından belirlenen yerel seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte Kemalpaşa seçimi kim kazandı sorusu sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından canlı ve anlık olarak takip edilecek. Seçim yarışı hızla devam ederken Kemalpaşa son dakika oy oranları haberimizde olacak. İşte detaylar.

İZMİR KEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

İZMİR KEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Galip Atar

CHP: Mehmet Türkmen

İYİ Parti: Nizamettin Yılmaz

DEM Parti: Elbiran Yaşar

Yeniden Refah Partisi: Alaettin Yılmaz

TİP: Süleyman Şencan

Zafer Partisi: Ömer Başkapan

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

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Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

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Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

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Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Kemalpaşa'da AK Parti Galip Atar, CHP Mehmet Türkmen, İYİ Parti Nizamettin Yılmaz, DEM Parti Elbiran Yaşar, Yeniden Refah Partisi Alaettin Yılmaz, TİP Süleyman Şencan, Zafer Partisi Ömer Başkapan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

KEMALPAŞA MAHALLELERİ

Kemalpaşa'da 49 mahalle vardır:

Akalan

Ansızca

Armutlu 85.Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

Aşağı Yenmiş

Aşağıkızılca

Atatürk

Bağyurdu 29 Ekim

Bağyurdu Kazımpaşa

Bağyurdu Kemal Atatürk

Bağyurdu Yeni

Bayramlı

Beşpınar

Cumalı

Çambel

Çınarköy

Çiniliköy

Damlacık

Dereköy

Gökçeyurt

Gökyaka

Halilbeyli

Hamzababa

Kamberler

Kızılüzüm

Kuyucak

Mehmet Akif Ersoy

Nazarköy

Ovacık

Ören 75.Yıl Cumhuriyet

Ören Egemen

Örnekköy

Sarıçalı

Sarılar

Sekiz Eylül

Sinancılar

Soğukpınar

Sütçüler

Ulucak Cumhuriyet

Ulucak İstiklal

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Vişneli

Yenikurudere

Yenmiş

Yeşilköy

Yeşilyurt

Yiğitler

Yukarıkızılca Merkez

Zeamet

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