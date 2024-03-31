Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:57
İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı: Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. İzmir'de sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Kemalpaşa seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın canlı ve anlık oy oranlarını duyurmasının ardından sabah.com.tr'den öğrenilecek. Kemalpaşa seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.