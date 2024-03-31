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Haberler Galeri KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:13

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, Yerel Seçimlere gidiyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimlerde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belirlenecek. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına AK Parti'den Tahir Büyükakın, CHP'den Atasoy Bilgin, İyi Parti'den Gençay Yıldıztekin'nin aday gösterildiği seçimde sandıklar açılmaya başladığından itibaren Kocaeli seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'en yayınlanacak. Kocaeli seçimi kim kazandı, Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları ve oy oranlarıyla cevap bulacak. İşte, YSK ile Kocaeli seçim sonuçları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir, il ve ilçe başkanları belirlenecek. 81 ilde vatandaşların sandığa gideceği seçimde, YSK verileriyle Kocaeli seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. Vatandaşlık görevlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulacaklar. İşte Kocaeli YSK seçim sonuçları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Tahir Büyükakın

CHP: Atasoy Bilgin

İyi Parti: Gençay Yıldıztekin

Zafer Partisi: Nermin Tol

Dem Parti: Hasan Özgüneş

Yeniden Refah: Doğan Aydal

Kocaeli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli'de AK Parti'den Tahir Büyükakın, CHP Atasoy Bilgin, İYİ Parti Gençay Yıldıztekin, Yeniden Refah Partisi Doğan Aydal, Dem Parti Hasan Özgüneş ve Zafer Partisi Nermin Tol

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK Kocaeli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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