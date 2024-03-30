Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mersin Silifke seçim sonuçları! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:30

Mersin Silifke seçim sonuçları! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Oy kullanma adımından sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Silifke yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK verileri ile Silifke seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Mersin Silifke seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Mersin Silifke seçim sonuçları takip ekranı! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. Mersin Silifke Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Silifke seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Silifke seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Silifke seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

MERSİN SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Silifke seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin Silifke seçim sonuçları takip ekranı! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİLİFKE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Sadık Altunok

CHP: Mustafa Turgut

İYİ Parti: Ali Özgür

Yeniden Refah Partisi: Ersoy Şahin

BBP: Bayram Yanıç

Mersin Silifke Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mersin Silifke seçim sonuçları takip ekranı! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Mersin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akdeniz Seçim Sonuçları

Anamur Seçim Sonuçları

Aydıncık Seçim Sonuçları

Bozyazı Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Erdemli Seçim Sonuçları

Gülnar Seçim Sonuçları

Mezitli Seçim Sonuçları

Mut Seçim Sonuçları

Silifke Seçim Sonuçları

Tarsus Seçim Sonuçları

Toroslar Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Mersin Silifke seçim sonuçları takip ekranı! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mersin Silifke'de MHP Sadık Altunok, CHP Mustafa Turgut, İYİ Parti Ali Özgür, Yeniden Refah Partisi Ersoy Şahin, BBP Bayram Yanıç, Zafer Partisi Zeynel Diniz, Memleket Partisi İbrahim Karabulut, DSP Fatma Altunok, BTP Çetin Şenyurt, HÜDA PAR Abdullah Duman ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin Silifke seçim sonuçları takip ekranı! YSK Silifke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİLİFKE MAHALLELERİ

Silifke'de 88 mahalle vardır:

Akdere

Arkum

Atakent

Atayurt

Atik

Ayaştürkmenli

Bahçe

Bahçederesi

Balandız

Bayındır

Bolacalıkoyuncu

Bucaklı

Burunucu

Bükdeğirmeni

Camiikebir

Canbazlı

Cılbayır

Çadırlı

Çaltıbozkır

Çamlıbel

Çamlıca

Çatak

Çeltikçi

Demircili

Ekşiler

Evkafçiftliği

Gazi

Gedikpınarı

Gökbelen

Göksu

Gülümpaşalı

Gündüzler

Hırmanlı

Hüseyinler

Işıklı

İmambekirli

İmamlı

İmamuşağı

Kabasakallı

Karahacılı

Karakaya

Kargıcak

Kavak

Keben

Kepez

Keşlitürkmenli

Kıca

Kırtıl

Kızılgeçit

Kocaoluk

Kocapınar

Kurtuluş

Mara

Mukaddem

Narlıkuyu

Nasrullah

Nuru

Ortaören

Ovacık

Ören

Özboynuinceli

Öztürkmenli

Pazarkaşı

Pelitpınarı

Sabak

Saray

Sarıaydın

Sarıcalar

Say

Sayağzı

Senir

Seydili

Seyranlık

Sökün

Sömek

Şahmurlu

Taşucu

Toros

Tosmurlu

Türkmenuşağı

Ulugöz

Uşakpınarı

Uzuncaburç

Yeğenli

Yeni

Yenibahçe

Yenisu

Yeşilovacık

SON DAKİKA