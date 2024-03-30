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Haberler Galeri Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK verileri ile Tarsus yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:30

Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK verileri ile Tarsus yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu Türkiye Yerel Seçimleri sürecinde büyükşehir ve illerin yanında ilçe sonuçları da yakından takip ediliyor. Yeni belediye başkanlarının belirleneceği seçim sonucunda kazanan isim 5 yıl boyunca ilçede hizmet edecek. Seçim yasaklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılmasının akabinde Mersin Tarsus seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları detaylı verilerle sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Tarsus seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Tarsus yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart'ta gerçekleşiyor. Seçmenler yaşadıkları il ve ilçelerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçim yasakları kalkar kalkmaz il il, ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean takip edebilecek. 353 bin 469 nüfuslu Tarsus seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. Tarsus seçimi kim kazandı sorusunun cevabı 31 Mart akşamı haberimizde olacak. İşte, YSK ile Mersin Tarsus seçim sonuçları 2024 takip ekranı...

MERSİN TARSUS SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Tarsus seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TARSUS SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Mahmut Tat

CHP: Ali Boltaç

İYİ Parti: Mehmet Yunus Seven

Yeniden Refah Partisi: Ali Sarı

BBP: Ali Atay

Mersin Tarsus Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Mersin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akdeniz Seçim Sonuçları

Anamur Seçim Sonuçları

Aydıncık Seçim Sonuçları

Bozyazı Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Erdemli Seçim Sonuçları

Gülnar Seçim Sonuçları

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Silifke Seçim Sonuçları

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Toroslar Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TARSUS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mersin Tarsus'ta MHP Mahmut Tat, CHP Ali Boltaç, İYİ Parti Mehmet Yunus Seven, Yeniden Refah Partisi Ali Sarı, BBP Ali Atay, Zafer Partisi Ziya Batın Şener, Memleket Partisi Ozan Mehmet Buzdoğan, DSP Tolga Çakır, TKP Uğur Özer ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TARSUS MAHALLELERİ

Tarsus'ta 180 mahalle vardır:

82evler

Ağzıdelik

Akarsu

Akçakocalı

Akgedik

Akşemsettin

Aladağ

Aliağa

Alibeyli

Aliefendioğlu

Alifakı

Altaylılar

Anıt

Ardıçlı

Arıklı

Atalar

Atatürk

Avadan

Bağlar

Baharlı

Bahçe

Bahşiş

Ballıca

Baltalı

Barbaros

Belen

Beydeğirmeni

Beylice

Boğazpınar

Bolatlı

Boztepe

Böğrüeğri

Büyükkösebalcı

Camilimanda

Caminur

Cırbıklar

Cin

Cumhuriyet

Çağbaşı

Çağlayan

Çakırlı

Çamalan B.M

Çamtepe

Çatalca

Çavdarlı

Çavuşlu

Çevreli

Çiçekli

Çiftlik

Çiriştepe

Çokak

Çöplü

Çukurbağ

Dadalı

Damlama

Dedeler

Dorak

Duatepe

Egemen

Eminlik

Emirler

Ergenekon

Esenler

Eski Ömerli

Eskişehir

Fahrettin Paşa

Fatih

Ferahimşalvuz

Fevzi Çakmak

Gaziler

Gazipaşa

Girne

Göçük

Gömmece

Gözlükule

Gülek

Günyurdu

Hacıbozan

Hacıhamzalı

Halitağa

Hasanağa

Heleke

Hürriyet

İbrişim

İncirgediği

İncirlikuyu

İnköy

İsmetpaşa

Kaburgediği

Kadelli

Kaklıktaşı

Kaleburcu

Kanberhüyüğü

Karaçerçili

Karadiken

Karadirlik

Karakütük

Karayayla

Kargılı

Karsavran

Kavaklı

Kayadibi

Kefeli

Kelahmet

Kemalpaşa

Kerimler

Keşli

Kırıt

Kırklarsırtı

Kızılçukur

Kızılmurat

Kocaköy

Koçmarlı

Konaklar

Kozoluk

Körlü Beyi

Kösebalcı

Köselerli

Kulak

Kumdere

Kurbanlı

Kurtçukuru

Kuşçular

Kütüklü

Mahmutağa

Mantaş

Meşelik

Mithatpaşa

Muratlı

Nemiroğlu

Olukkoyağı

Öğretmenler

Özbek

Özlüce

Pirömerli

Reşadiye

Sağlıklı

Sandal

Sanlıca

Sarıveli

Sayköy

Sıraköy

Simithacılı

Sucular

Şahin

Şehitishak

Şehitkerim

Şehitler Tepesi

Şehitmustafa

Takbaş

Taşçılı

Taşkuyu

Taşobası

Tekeliören

Tekke

Tepeçaylak

Tepeköy

Tepetaşpınar

Topaklı

Topçu

Tozkoparan Zahit

Ulaş

Verimli

Yalamık

Yanıkkışla

Yaramış

Yarbay Şemsettin

Yazlık

Yeni

Yeni Ömerli

Yenice

Yeniçay

Yeniköy

Yeşil

Yeşilevler

Yeşiltepe

Yeşilyurt

Yunus Emre

Yunusoğlu

Yüksek

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