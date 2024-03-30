Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:30
Mersin Tarsus seçim sonuçları! YSK verileri ile Tarsus yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu Türkiye Yerel Seçimleri sürecinde büyükşehir ve illerin yanında ilçe sonuçları da yakından takip ediliyor. Yeni belediye başkanlarının belirleneceği seçim sonucunda kazanan isim 5 yıl boyunca ilçede hizmet edecek. Seçim yasaklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılmasının akabinde Mersin Tarsus seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları detaylı verilerle sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Tarsus seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Tarsus yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…