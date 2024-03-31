Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Yenişehir sakinleri 31 Mart tarihinden belediye başkanları ve muhtarlarını belirlemek üzere sandığa gidecek. Bu noktada Yenişehir Seçim Sonuçları takip ediliyor. Seçimin hemen ardından canlı ve güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinde eyer alacak. İşte Yenişehir seçim sonuçları

MERSİN YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Yenişehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.