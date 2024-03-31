Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Yerel Seçimler 31 Mart'ta gerçekleşiyor. 5 yıllık süreyle il ve ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Bu seçimde oylarını kullanan vatandaşlardan Yenişehir sakinleri Yenişehir seçim sonuçlarını mercek altına aldılar. YSK tarafından belirlenen takvime göre seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları takip edilebilecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla yerel yöneticileri belirleyeceği seçimin sonuçları ve Yenişehir oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranında