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Haberler Galeri Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 00:07

Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yerel Seçimler 31 Mart'ta gerçekleşiyor. 5 yıllık süreyle il ve ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Bu seçimde oylarını kullanan vatandaşlardan Yenişehir sakinleri Yenişehir seçim sonuçlarını mercek altına aldılar. YSK tarafından belirlenen takvime göre seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları takip edilebilecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla yerel yöneticileri belirleyeceği seçimin sonuçları ve Yenişehir oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranında

Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Yenişehir sakinleri 31 Mart tarihinden belediye başkanları ve muhtarlarını belirlemek üzere sandığa gidecek. Bu noktada Yenişehir Seçim Sonuçları takip ediliyor. Seçimin hemen ardından canlı ve güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinde eyer alacak. İşte Yenişehir seçim sonuçları

MERSİN YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Yenişehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kenan Peker

CHP: Abdullah Özyiğit

İYİ Parti: Ahmet Arıcan

Yeniden Refah Partisi: Mahmut Sezgin

Zafer Partisi: Barış Egemen

Saadet Partisi: Mustafa Özdemir

Mersin Yenişehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Mersin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akdeniz Seçim Sonuçları

Anamur Seçim Sonuçları

Aydıncık Seçim Sonuçları

Bozyazı Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Erdemli Seçim Sonuçları

Gülnar Seçim Sonuçları

Mezitli Seçim Sonuçları

Mut Seçim Sonuçları

Silifke Seçim Sonuçları

Tarsus Seçim Sonuçları

Toroslar Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mersin Yenişehir'de AK Parti Kenan Peker, Abdullah Özyiğit, İYİ Parti Ahmet Arıcan, Yeniden Refah Partisi Mahmut Sezgin, Saadet Partisi Mustafa Özdemir ve Zafer Partisi Barış Egemen

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin Yenişehir seçim sonuçları! YSK Yenişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YENİŞEHİR MAHALLELERİ

50. YIL

AKKENT

AYDINLIKEVLER

BAHÇELİEVLER

BARBAROS

BATIKENT

CUMHURİYET

ÇAVAK

ÇİFTLİKKÖY

ÇUKURKEŞLİ

DEĞİRMENÇAY

DENİZ

DUMLUPINAR

EĞRİÇAM

EMİRLER

FUATMOREL

GAZİ

GÖKÇEBELEN

GÜVENEVLER

HÜRRİYET

İNÖNÜ

İNSU

KARAHACILI

KOCAHAMZALI

KOCAVİLAYET

KUZEYKENT

LİMONLUK

MENTEŞ

PALMİYE

PİRİREİS

TURUNÇLU

UZUNKAŞ

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