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Haberler Galeri İzmir Ödemiş seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Ödemiş yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

İzmir Ödemiş seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Ödemiş yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

31 Mart Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandıkların yolunu tuttu. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2024 verileri gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 132 bin 650 nüfuslu ilçede ikamet edenler ''Ödemiş'te seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 İzmir Ödemiş seçim sonuçları canlı takip ekranı…

Ödemiş seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2024 canlı ve anlık oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 31 Mart'ta düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri süreci Yüksek Seçim Kurulu verileri ile takip ediliyor. İl ve ilçelerin detaylı yüzdeleri YSK son dakika açıklaması ardından sabah.com.tr'de yerini alacak. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için sorgulamalar başladı. Ödemiş'te seçimi kim kazandı sorusu yeni belediye başkanını merak eden ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. İşte, son dakika YSK açıklaması ile 2024 İzmir Ödemiş seçim sonucu verileri…

İZMİR ÖDEMİŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Ödemiş seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ödemiş seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ÖDEMİŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Ali Hadim

CHP: Mustafa Turan

İYİ Parti: Güven Kılıç

DEM Parti: Mehmet Nezir Kabak

Yeniden Refah: Orhan Halıcı

Ödemiş Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ödemiş seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

Ödemiş seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Ali Hadim, CHP Mustafa Turan, İYİ Parti Güven Kılıç, DEM Parti Mehmet Nezir Kabak, Yeniden Refah Orhan Halıcı ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ödemiş seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ÖDEMİŞ MAHALLELERİ

Akıncılar

Alaşarlı

Anafartalar

Artıcak

Atatürk

Bademli

Balabanlı

Bayırlı

Bebekler

Bengisu

Beyazıtlar

Bıçakçı

Birgi

Bozcayaka

Bozdağ

Bucak

Bülbüller

Büyükavulcuk

Cevizalan

Cumhuriyet

Çağlayan

Çamlıca

Çamyayla

Çayır

Çaylı

Çobanlar

Demircili

Demirdere

Dereuzunyer

Dolaylar

Emirli

Emmioğlu

Ertuğrul

Gerçekli

Gereli

Gölcük

Güney

Günlüce

Hacıhasan

Hamam

Horzum

Hürriyet

Işık

İlkkurşun

İnönü

Karadoğan

Karakova

Kayaköy

Kaymakçı

Kazanlı

Kemenler

Kemer

Kerpiçlik

Kışla

Kızılca

Kızılcaavlu

Konaklı

Köfündere

Köseler

Kurucuova

Kutlubeyler

Kuvvetli

Küçükavulcuk

Küçükören

Küre

Mescitli

Meşrutiyet

Mimar Sinan

Mursallı

Ocaklı

Oğuzlar

Orhangazi

Ortaköy

Ovacık

Ovakent

Pirinççi

Sekiköy

Seyrekli

Suçıktı

Süleyman Demirel

Süleymanlar

Şirinköy

Tekke

Tosunlar

Türkmen

Türkönü

Umurbey

Uzundere

Üç Eylül

Üçkonak

Üzümlü

Veliler

Yeniceköy

Yeniköy

Yeşilköy

Yılanlı

Yolüstü

Yusufdere

Zafer

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