Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
Sancaktepe Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Sancaktepe yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Sancaktepe seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.