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Haberler Galeri Sancaktepe Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

Sancaktepe Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

Sancaktepe yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Sancaktepe seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sancaktepe Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında oy verme süreci tamamlandı. 32 ilde 16:00; kalan şehirlerde 17:00'de son bulan oy kullanma saatlerinin ardından oy sayımına başlandı. İstanbul Sancaktepe Seçim sonuçları ile bu ilçedeki oy oranlarını anbean takip eden vatandaşlar, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 31 Mart 2024 Sancaktepe yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sancaktepe Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Hüseyin Coşkun

CHP: Mustafa Oktay Aksu

İYİ Parti: İbrahim Temur

Yeniden Refah: İsmet Temel

Zafer Partisi: Seyhan Kaya

Sancaktepe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sancaktepe Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hüseyin Coşkun, CHP Mustafa Oktay Aksu, İYİ Parti İbrahim Temur, Yeniden Refah İsmet Temel, Zafer Partisi Seyhan Kaya, Saadet Ahmet Gözcü ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sancaktepe Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

SANCAKTEPE MAHALLELERİ

Abdurrahmangazi

Akpınar

Atatürk

Emek

Eyüp Sultan

Fatih

Hilal

İnönü

Kemal Türkler

Meclis

Merve

Mevlana

Osmangazi

Paşaköy

Safa

Sarıgazi

Veysel Karani

Yenidoğan

Yunus Emre

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