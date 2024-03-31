TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları özellikle bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. 2019'da gerçekleşen seçimlerde Şadi Yazıcı yüzde 50.52 ile Belediye Başkanı seçilmişti. Şimdi ise gözler 2024 yerel seçim sonuçlarında. Açılan sandık sayısı her an güncellenmeye devam ederken sabah.com.tr üzerinden anlık olarak vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Peki, İstanbul Tuzla'da belediye başkanı kim oldu, kim kazandı? İşte parti parti oy oranları ve tüm detaylar.