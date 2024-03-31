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Haberler Galeri TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 23:19

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

Türkiye genelinde sandıkların büyük bir kısmı açılırken İstanbul Tuzla seçim sonuçları ile kim kazandı sorusu an itibarıyla yanıt arıyor. Toplamda 208.680 seçmenin bulunduğu ilçede AK Parti'den Şadi Yazıcı, CHP'den ise Eren Ali Bingöl aday olmuştu. Bölgede 31 Mart 2024 yerel seçimi için yüzde 78.99'luk bir katılım oranı bulunurken henüz sandıkların hepsi açılmış değil. Şimdilerde ise açılan sandıklarla birlikte canlı, güncel oy oranları merak ediliyor. İşte İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları ve parti parti oy oranları…

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları özellikle bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. 2019'da gerçekleşen seçimlerde Şadi Yazıcı yüzde 50.52 ile Belediye Başkanı seçilmişti. Şimdi ise gözler 2024 yerel seçim sonuçlarında. Açılan sandık sayısı her an güncellenmeye devam ederken sabah.com.tr üzerinden anlık olarak vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Peki, İstanbul Tuzla'da belediye başkanı kim oldu, kim kazandı? İşte parti parti oy oranları ve tüm detaylar.

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İSTANBUL TUZLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

İstanbul Tuzla'da 31 Mart yerel seçimlerinde 208 bin 680 seçmen yer alırken 127 bin 335 kişi oy kullandı. Buna göre; katılım oranı ise bu ilçemizde yüzde 79.10 olarak kayda geçti.

AK Parti: Şadi Yazıcı

CHP: Eren Ali Bingöl

İYİ Parti: Taha Orhun Ertürkmen

Yeniden Refah Partisi: İbrahim Gökay

Zafer Partisi: Akın Gürkan

İstanbul Tuzla Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

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İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

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TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

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