TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
23:19
Türkiye genelinde sandıkların büyük bir kısmı açılırken İstanbul Tuzla seçim sonuçları ile kim kazandı sorusu an itibarıyla yanıt arıyor. Toplamda 208.680 seçmenin bulunduğu ilçede AK Parti'den Şadi Yazıcı, CHP'den ise Eren Ali Bingöl aday olmuştu. Bölgede 31 Mart 2024 yerel seçimi için yüzde 78.99'luk bir katılım oranı bulunurken henüz sandıkların hepsi açılmış değil. Şimdilerde ise açılan sandıklarla birlikte canlı, güncel oy oranları merak ediliyor. İşte İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları ve parti parti oy oranları…