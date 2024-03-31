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Haberler Galeri İzmir Urla Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Urla yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:30

İzmir Urla Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Urla yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 81 ilde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı için sandıklar açılırken, Urla seçim sonuçları hakkında YSK verileri anbean takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyları anlık olarak incelemek için aşağıda yer alan YSK İzmir Urla yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. Oy oranlarına dair detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de! İşte 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı…

Urla Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İzmir Urla yerel seçim sonuçları; oy oranlarını il il ilçe ilçe takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. 61 milyonun üzerindeki seçmenin oyu, sayım döküm işlemlerinin başlamasıyla birlikte anlık olarak kaydediliyor. Açılan her sandıkla birlikte güncellenen oy oranları Urla seçim sonuçları canlı takip ekranı üzerinden paylaşılacak. İşte 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları.

İZMİR URLA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıdaki İzmir Urla seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Urla Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR URLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Tarkan Bakırlı

CHP: Selçuk Balkan

İYİ Parti: Ertunç Tezcan

DEM Parti: Saim Serin

Yeniden Refah Partisi: Samet Koçlu

TİP: Aytekin Aktaş

Zafer Partisi: F. Belma Camcı

İzmir Urla Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Urla Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

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Urla Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Urla'da AK Parti Tarkan Bakırlı, CHP Selçuk Balkan, İYİ Parti Ertunç Tezcan, DEM Parti Saim Serin, Yeniden Refah Partisi Samet Koçlu, TİP Aytekin Aktaş, Zafer Partisi F. Belma Camcı ismi ile oy pusulasında yer aldı.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Urla Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

URLA MAHALLELERİ

Urla'da 37 mahalle vardır:

Altıntaş

Atatürk

Bademler

Balıklıova

Barbaros

Birgi

Camiatik

Çamlıçay

Demircili

Denizli

Gülbahçe

Güvendik

Hacı İsa

İçmeler

İskele

Kadıovacık

Kalabak

Kuşçular

M.Fevzi Çakmak

Naipli

Nohutalan

Ovacık

Özbek

Rüstem

Sıra

Şirinkent

Torasan

Uzunkuyu

Yağcılar

Yaka

Yelaltı

Yeni

Yenice

Yenikent

Zeytinalanı

Zeytineli

Zeytinler

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