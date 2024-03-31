Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:
AK Parti: Abdulahat Arvas
İYİ Parti: Abdullah Akbaş
Memleket Partisi: Ali Ertuğrul Aybey
Demokratik Sol Parti: Tuğçe Tekçe Ermiş
Yeniden Refah Partisi: Abdullah Sadıksoy
DEM Parti: Abdullah Zeydan
Türkiye Komünist Partisi: Onur Yılmaz
Zafer Partisi: Mehmet Emin Özbey
Halkın Kurtuluş Partisi: Sait Kıran
Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Altıntaş
Bağımsız Türkiye Partisi: Zeynep Selim Keleş
Yeni Türkiye Partisi: Mihraç Deger
CHP: Şükrü Şahar
Hür Dava Partisi: Mehmet Mehdi Oğuz
Hak Ve Özgürlükler Partisi: Abdulmenaf Kıran
Demokrat Parti: Hasan Kedali
Millet Partisi: Rafet Kaya
Milli Yol Partisi: Sinan Bilgili
Demokrasi Ve Atılım Partisi: Erkan İrven
Saadet Partisi: Özay İlhan
Vatan Partisi: Mehmet Emin Ari
Bağımsız: İdris Ahi