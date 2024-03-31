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Haberler Galeri Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:18

Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak yeni yerel yöneticiler belli olacak. Seçim sonucu oy sayımının bitmesiyle birlikte netleşecek. Van seçim sonuçları canlı ve anlık verileri yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'nin özel seçim ekranında yer alacak. YSK tarafından anbean yayınlanan oy oranları ardından Van seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Van yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı süreci başlayacak. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. Van seçim sonuçları ile adayların aldıkları oy oranları ayrıntılı bir şekilde haberimizden takip edilebilecek. İlin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Van seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Van yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

VAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Van Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Abdulahat Arvas

CHP: Şükrü Şahar

İYİ Parti: Abdullah Akbaş

DEM Parti: Abdullah Zeydan

Yeniden Refah Partisi: Abdullah Sadıksoy

Van Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Van'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bahçesaray Seçim Sonuçları

Başkale Seçim Sonuçları

Çaldıran Seçim Sonuçları

Çatak Seçim Sonuçları

Edremit Seçim Sonuçları

Erciş Seçim Sonuçları

Gevaş Seçim Sonuçları

Gürpınar Seçim Sonuçları

İpekyolu Seçim Sonuçları

Muradiye Seçim Sonuçları

Özalp Seçim Sonuçları

Saray Seçim Sonuçları

Tuşba Seçim Sonuçları

Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

AK Parti: Abdulahat Arvas

İYİ Parti: Abdullah Akbaş

Memleket Partisi: Ali Ertuğrul Aybey

Demokratik Sol Parti: Tuğçe Tekçe Ermiş

Yeniden Refah Partisi: Abdullah Sadıksoy

DEM Parti: Abdullah Zeydan

Türkiye Komünist Partisi: Onur Yılmaz

Zafer Partisi: Mehmet Emin Özbey

Halkın Kurtuluş Partisi: Sait Kıran

Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Altıntaş

Bağımsız Türkiye Partisi: Zeynep Selim Keleş

Yeni Türkiye Partisi: Mihraç Deger

CHP: Şükrü Şahar

Hür Dava Partisi: Mehmet Mehdi Oğuz

Hak Ve Özgürlükler Partisi: Abdulmenaf Kıran

Demokrat Parti: Hasan Kedali

Millet Partisi: Rafet Kaya

Milli Yol Partisi: Sinan Bilgili

Demokrasi Ve Atılım Partisi: Erkan İrven

Saadet Partisi: Özay İlhan

Vatan Partisi: Mehmet Emin Ari

Bağımsız: İdris Ahi

Van seçim sonuçları! YSK Van yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

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