Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
15:48
Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!
Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, ikinci kez ameliyata alınacak. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler soluğu hastanede almıştı. Ölüm tehlikesi Kobra Murat sevenlerinden dua ve helallik istemişti. Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurmuştu. Bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olmuştu. Murat Divandiler kendisiyle bütünleşen peruğu yüzünden, zor zamanlar geçiriyor. Ünlü ismin kullandığı peruk sebebiyle kafasında enfeksiyon oluştuğu ve konserlerini de ertelemek zorunda kaldığı öğrenildi.