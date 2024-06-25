Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 15:48

Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, ikinci kez ameliyata alınacak. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler soluğu hastanede almıştı. Ölüm tehlikesi Kobra Murat sevenlerinden dua ve helallik istemişti. Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurmuştu. Bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olmuştu. Murat Divandiler kendisiyle bütünleşen peruğu yüzünden, zor zamanlar geçiriyor. Ünlü ismin kullandığı peruk sebebiyle kafasında enfeksiyon oluştuğu ve konserlerini de ertelemek zorunda kaldığı öğrenildi.

Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!

Farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile dikkat çeken Roman müziğinin tanınan simalarından 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme geliyordu.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Kobra Murat, kullandığı protez saç bandı nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili Onur Akay'a konuştu.

Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!

Şarkıcı yaptığı paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurmuştu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi vermişti. Şov dünyasının eğlendiren isimlerinden Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden almıştı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!

Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış.

Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!

Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

Kobra Murat protez saç yaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Kobra Murat enfeksiyon kapınca olanlar oldu!

Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı | Video

SON DAKİKA