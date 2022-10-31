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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 11:09

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Tüm gözler kasım FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekim ayında FED faiz toplantısı bulunmazken, bir ay boyunca ekonomisler FED faiz beklentisi tahminlerinde bulundu. ABD Merkez Bankası 2022 yılında agresif faiz artırımını sürdürürken, bu kararın 2023 yılı için de süreceği tahmin ediliyor. Kripto para, dolar ve global ekonomiyi derinden etkileyen karar için vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kasım FED faiz toplantısı ne zaman 2022? FED faiz kararı ne olur, FED faiz yükseltir mi? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Dolar ve kripto borsasını derinden etkileyen, küresel piyasada dolar fiyatının artmasına sebep olan FED faiz kararı için geri sayım başladı. 2022 FED faiz kararlarına bakıldığında agresif faiz artırımını görürken, FED faiz beklentisi tahmini yapan konunun uzmanları, faiz artışının daha süreceğini tahmin ediyor. Dünyayı bu kadar etkilemesi sebebiyle "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faiz kararı ne olur?" gibi sorular sıklıkla yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI EKİM'DE OLACAK MI?

FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmazken, gözler kasım ayı toplantısına çevrildi. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu ifade etti.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR

Kurul üyesi Christopher Waller da "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi ve Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

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