FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Tüm gözler kasım FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekim ayında FED faiz toplantısı bulunmazken, bir ay boyunca ekonomisler FED faiz beklentisi tahminlerinde bulundu. ABD Merkez Bankası 2022 yılında agresif faiz artırımını sürdürürken, bu kararın 2023 yılı için de süreceği tahmin ediliyor. Kripto para, dolar ve global ekonomiyi derinden etkileyen karar için vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kasım FED faiz toplantısı ne zaman 2022? FED faiz kararı ne olur, FED faiz yükseltir mi? İşte detaylar…