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SON DAKİKA: Antalya'da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
19:47
SON DAKİKA: Antalya'da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarıları ile 81 ilde okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları takip edilirken gözler Antalya'ya döndü. Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin takip etiği eğitime ara açıklamaları gündemde. Peki; 24 Aralık Salı Antalya okullar tatil mi? İşte, yanıtı...