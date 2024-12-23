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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 19:47

SON DAKİKA: Antalya'da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarıları ile 81 ilde okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları takip edilirken gözler Antalya'ya döndü. Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin takip etiği eğitime ara açıklamaları gündemde. Peki; 24 Aralık Salı Antalya okullar tatil mi? İşte, yanıtı...

SON DAKİKA: Antalya’da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?

Antalya okullar tatil mi sorusu ile gündeme geldi. Meteoroloji'den gelen Turuncu Kodlu Yağış Uyarısının ardından değerlendirmeye alınan tatil açıklaması için gözler Antalya Valiliği duyurularına döndü. Peki; 24 Aralık 2024 Salı Antalya'da okullar tatil mi, kaç gün tatil?

SON DAKİKA: Antalya’da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Turuncu Kodlu Yağış Uyarısına istinaden, 24 Aralık Salı (Yarın) için Antalya'da SADECE TAŞIMALI EĞİTİME bir gün süreyle ara verilmiştir.

İşte açıklamanın detayları:

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SON DAKİKA: Antalya’da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?

Yapılan açıklamada; 24-25 Aralık tarihlerinde devam etmesi tahmin edilen sağanak yağışlar ve muhtemel fırtına nedeniyle

Özellikle dere yataklarında evi bulunan,

sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan,

zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan,

Seralarda ve tarım arazilerinde kalan vatandaşlarımızın, dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları,

Konya-Antalya yolunu kullancak sürücülerimizin kar lastiği ve zincir takmaları, ÖNEMLE RİCA OLUNUR. ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA: Antalya’da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?

ANTALYA HAVA DURUMU

Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Antalya'nın Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Antalya’da okullar tatil mi? Eğitime ara valilik açıklamaları ile 24 Aralık Salı Antalya yarın okullar tatil mi?
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