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Haberler Yaşam Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:04

Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 834 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar gelirken 7 günlük milli yas ilanı dünya kamuoyunda yankı buldu. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep gibi birçok ilimizi vuran depremle ilgili son dakika görüntüleri ve açıklamalar

Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye’ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısını duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 15 bin 834 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremin yüzyılın felaketi olarak anılmasına neden olan görüntüler ise gün boyu gelen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Diğer yandan arama kurtarma faaliyetlerine devam eden uzman ekiplerin enkazlardan ve moloz yığınlarının içerisinden kurtardığı depremzedeler ise Türkiye'ye adeta umut verdi...

SON DAKİKA | PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İşte dünyanın gözünün çevrildiği ve 4. seviye alarm verilen bölgeden sıcak gelişme ve çok önemli görüntüler...

Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye’ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM...

İşte Tükiye'yi kahreden ve dünyanın da adeta gözünün buraya çeviren şiddetli deprem dalgasına ilişkin son 24 saatte yaşanan sıcak gelişmeler, önemli başlıklar ve son dakika deprem görüntüleri;

Depremin 24. saatinde enkazdan kurtulan "Deniz" umut oldu | Video

Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı.

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Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye’ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921

100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye tüm kurumları ile seferber oldu.

Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye’ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921

İKİNCİ DEPREM AYNI ETKİDE YIKIM YAPTI

Çalışmalar sürerken son verilere göre 100'ün üzerinde 6.6 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntı meydana geldi. Artçıların yanı sıra 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha felaketin sınırlarını zorladı.

Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye’ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE 10 İLDE ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor. Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetti.

AFAD Başkanı Sezer: "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921'e yükseldi" | Video

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