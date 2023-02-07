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Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
08:04
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 834 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar gelirken 7 günlük milli yas ilanı dünya kamuoyunda yankı buldu. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep gibi birçok ilimizi vuran depremle ilgili son dakika görüntüleri ve açıklamalar