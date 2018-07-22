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soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - ile 2018 KPSS sınav soruları sorgula!

Memur olma hayali ile uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren adaylar için beklenen gün geldi, çattı. ’den yapılan açıklamaya göre Kamu Personel Seçme Sınavının 22 Temmuz Pazar günü yapılacağı duyurulmuştu. Bu sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi zorlu sınav için ter dökerken aileler ise adayları dualar ile beklemeye başladı. Sınavın ardından lisans soruları 2018 en çok araştırılan konuların başında yer alacak. ÖSYM’nin resmi internet sitesinden beklenecek olan KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandığı an bu başlık altından haberdar olabileceksiniz. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları sona ermesinin tüm gelişmeleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 10:42
KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - ÖSYM ile 2018 KPSS sınav soruları sorgula!

Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün start aldı. Memur olma hayali ile uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci bu sabah sınav için yollara koyuldu. Kamu Personel Seçme Sınavının hemen ardından gözler 'ye çevrilecek. 2018 KPSS soru ve cevapları en çok araştırılan konulardan bir tanesi olacak. KPSS sınav soruları ve cevapları açıklandığı an ÖSYM duyurusunu bu başlık altından öğrenebileceksiniz. Peki KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları başladı. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilecek. 2018 KPSS soru ve cevapları yayınlandığı an bu başlık altında olacak.

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KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? - ÖSYM ile 2018 KPSS sınav soruları sorgula!
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