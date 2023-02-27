TİP’li Atay’ın deprem ikiyüzlülüğü: Kentsel dönüşüme ’hayır’, provokasyona ’evet’

Hatay'da 6 mahalle 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'riskli' olarak ilan edildi. Bu duruma Barış Atay'ın başını çektiği bir grup muhalif ve sol örgütler karşı çıktı. Türlü manipülasyonlarla kışkırtılan halk bu kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın kararını iptal etti. Cumhurbaşkanlığı'nın 'riskli mahalle' kararı da 2022 yılında yine mahkemece iptal edildi. Sol örgütlerin kışkırtması sonrası yaşanan süreç ve yargı kararı nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm yapılamadı. O 6 mahalle depremde yerle bir olan noktalar arasında yer aldı.
DEPREM ÜZERİNDEN PROVOKASYONA SOYUNDU
TİP vekilleri Ahmet Şık ile Barış Atay, Kadıköy'de kaymakamlık izni olmadan basın açıklamasında bulunmak istedi. Bir grup partiliyi çevresinde toplayan vekillere polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.
Emniyet güçleri "Yaptığınız eylem kaymakamlık makamınca yasaklanmıştır. Derhal dağılın dağılmazsanız polis müdahale edecektir." ikazında bulundu
POLİSE İFTİRA ATIP HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ
"Bu kadar polis Antakya'da yok" diyerek haftalardır gece gündüz demeden bölgede görev yapan emniyet güçlerine iftira atan Atay, "Bu dayanışma eylemine devam edeceğiz" dedi.
Hükümete tehditler savuran Atay, "Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet" ifadelerini kullandı.
TİP'li Barış Atay ve Ahmet Şık'tan Kadıköy'de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti | Video
TİP'Lİ BARIŞ ATAY KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmasına karşı çıkan TİP'li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istedi.
Mahkeme, 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli mahalle' kararını iptal etti. TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhaliflerin karşı çıktığı kentsel dönüşüm gerçekleşemedi.
Atay, Mersin'de yapılacak kentsel dönüşümlere karşı çıkarak "Böyle bir şeye karşı kesinlikle sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.